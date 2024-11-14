Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Зеленская призналась, почему получала меньше гонорар в "Квартале" arrow

Зеленская призналась, почему получала меньше гонорар в "Квартале"

14 ноября 2024 17:00
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Гонорар Елены Зеленской в "Квартале 95" - детали
Первая леди Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что во время работы в студии "Квартал 95" некоторое время получала только половину гонорара. Жена президента Украины объяснила, чем это было обусловлено.

Об этом она рассказала в видео, опубликованном на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Елена Зеленская о заработке в "Квартале"

Первая леди подняла важную тему в украинском обществе — гендерное неравенство. Она призналась, что из-за влияния стереотипов недооценивала свой труд в студии "Квартал 95".

Зеленская по собственной инициативе просила меньший гонорар из-за того, что уделяла время воспитанию ребенка. По мнению первой леди, в работе главное качество, а не количество. Она уверена, что работала наравне с другими участниками команды, а получала меньше их.

"Гендерные стереотипы, пожалуй, все же срабатывали у меня. Приведу пример. Авторская группа, три человека — два парня и я. И у всех дети маленькие. Мы работали вообще без выходных. И понятно, что в семье мама должна быть хотя бы когда-то с ребенком. У них больше возможностей работать, а я должна была больше времени потратить на уход за детьми", — поделилась первая леди.

Жена Зеленского отметила, что многие женщины в Украине, равно как и она когда-то, выстраивают перед собой стены. Первая леди работает над разрушением гендерных стереотипов в нашей стране.

Ранее звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала секреты воспитания близнецов. А также актриса "Женского Квартала" Валерия Товстолес рассказала, как заботится о бездомных животных.

Квартал 95 Елена Зеленская гендер "Женский квартал" гонорары

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:47 Россияне изменили тактику штурмов на Времевском направлении

17:47 Военные могут через Армия+ перевестись в другую часть — детали

17:44 В Киеве суд выбирает новую меру пресечения для нардепа Тищенко

Эксклюзив

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

17:34 Синоптики предупредили об гололедице — где завтра будет опасно

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

17:28 Льготы для потребителей газа — кому доступна скидка на доставку

17:18 Создание ядерного оружия в Украине — эксперты опровергли

17:12 Какие породы собак опасны и что будет за выгул без намордника

17:11 В Раде сообщили, когда разработают закон о демобилизации

17:00 Европа просит США усилить помощь Украине, — СМИ

17:47 Россияне изменили тактику штурмов на Времевском направлении

17:47 Военные могут через Армия+ перевестись в другую часть — детали

17:44 В Киеве суд выбирает новую меру пресечения для нардепа Тищенко

Эксклюзив

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

17:34 Синоптики предупредили об гололедице — где завтра будет опасно

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

17:28 Льготы для потребителей газа — кому доступна скидка на доставку

17:18 Создание ядерного оружия в Украине — эксперты опровергли

17:12 Какие породы собак опасны и что будет за выгул без намордника

17:11 В Раде сообщили, когда разработают закон о демобилизации

17:00 Европа просит США усилить помощь Украине, — СМИ

Эксклюзив

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Text

10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

14 ноября 2024

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК