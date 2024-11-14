Гонорар Елены Зеленской в "Квартале 95" - детали

Первая леди Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что во время работы в студии "Квартал 95" некоторое время получала только половину гонорара. Жена президента Украины объяснила, чем это было обусловлено.

Об этом она рассказала в видео, опубликованном на своей странице в Instagram.

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Первая леди подняла важную тему в украинском обществе — гендерное неравенство. Она призналась, что из-за влияния стереотипов недооценивала свой труд в студии "Квартал 95".

Зеленская по собственной инициативе просила меньший гонорар из-за того, что уделяла время воспитанию ребенка. По мнению первой леди, в работе главное качество, а не количество. Она уверена, что работала наравне с другими участниками команды, а получала меньше их.

"Гендерные стереотипы, пожалуй, все же срабатывали у меня. Приведу пример. Авторская группа, три человека — два парня и я. И у всех дети маленькие. Мы работали вообще без выходных. И понятно, что в семье мама должна быть хотя бы когда-то с ребенком. У них больше возможностей работать, а я должна была больше времени потратить на уход за детьми", — поделилась первая леди.

Жена Зеленского отметила, что многие женщины в Украине, равно как и она когда-то, выстраивают перед собой стены. Первая леди работает над разрушением гендерных стереотипов в нашей стране.

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