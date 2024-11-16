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Зірка "Жіночого кварталу" замилував селфі із коханою

16 листопада 2024 17:00
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Володимир Шумко з Жіночого кварталу показався на відпочинку з дружиною - фото, відео
Володимир Шумко з дружиною. Фото: instagram.com/vovashumko
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Гуморист Володимир Шумко показався на відпочинку із дружиною Анною Новіцькою. Зірка "Жіночого кварталу" та його кохана вирушили до Буковелю.

Кадрами з відпочинку актор поділився в Instagram

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Шумко з коханою зустріли перший сніг в Карпатах

Під час своєї подорожі зіркове подружжя зустріло перший в цьому році сніг. Володимир та його дружина зробили щасливе селфі на тлі засніжених краєвидів.

"З першим снігом", — підписав фото шоумен.

Володимир Шумко та Анна Новіцька
Володимир Шумко та Анна Новіцька. Фото: instagram.com/vovashumko

Також пара насолодилася мальовничими Карпатами з висоти, а саме покаталася по канатній дорозі.

До речі, подружжя було здивоване, що зараз на відомому курорті відпочиває дуже мало людей. З цього приводу Шумко навіть записав гумористичне відео.

Раніше Олена Зеленська розповіла, чому отримувала менший гонорар під час роботи у "Кварталі 95".

Також "кварталівці" пожартували, хто насправді допоміг Трампу перемогти на виборах в США.

Квартал 95 Карпати українські зірки "Жіночий квартал" Володимир Шумко

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