Володимир Шумко з Жіночого кварталу показався на відпочинку з дружиною - фото, відео

Зірка "Жіночого кварталу" замилував селфі із коханою
Гуморист Володимир Шумко показався на відпочинку із дружиною Анною Новіцькою. Зірка "Жіночого кварталу" та його кохана вирушили до Буковелю.
Кадрами з відпочинку актор поділився в Instagram.
Шумко з коханою зустріли перший сніг в Карпатах
Під час своєї подорожі зіркове подружжя зустріло перший в цьому році сніг. Володимир та його дружина зробили щасливе селфі на тлі засніжених краєвидів.
"З першим снігом", — підписав фото шоумен.
Також пара насолодилася мальовничими Карпатами з висоти, а саме покаталася по канатній дорозі.
До речі, подружжя було здивоване, що зараз на відомому курорті відпочиває дуже мало людей. З цього приводу Шумко навіть записав гумористичне відео.
Раніше Олена Зеленська розповіла, чому отримувала менший гонорар під час роботи у "Кварталі 95".
Також "кварталівці" пожартували, хто насправді допоміг Трампу перемогти на виборах в США.
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