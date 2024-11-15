"Квартал" посміявся із Олексія Арестовича — відео

Фрагмент шоу "Пекучі News". Фото: скриншот YouTube

Зірки студії "Квартал 95" висміяли ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича. Він нещодавно натякнув, що допоміг новообраному президенту США Дональду Трампу перемогти на виборах.

Відео було опубліковано в YouTube.

Читайте також:

"Квартал" про Арестовича

Нещодавно скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович натякнув, що Трамп став президентом саме завдяки йому. Він написав, що недарма їздив до Америки. "Кварталівці" потролили черговий "бойовий вихід" Арестовича.

"Розвідник, психолог, блогер відтепер ще й помічник Трампа. Насправді нічого у цьому світі не стається без допомоги Арестовича. Чули про Маріанську впадину — він її викопав. А Бермудський трикутник? Це піраміда, яку природа збудувала завдяки його курсам", — потролили Арестовича у "Кварталі".

Актори посміялися, що за успіхом Трампа стояла Люся Арестович.

Дональд Трамп та "Люся" Арестович. Фото: скриншот YouTube

Раніше зірка "Кварталу 95" Олена Кравець розповіла секрети виховання двійнят. А також акторка "Жіночого Кварталу" Валерія Товстолєс розповіла, як піклується про безхатніх тварин.