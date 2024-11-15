"Квартал" посмеялся над Алексеем Арестовичем — видео

"Кварталовцы" раскрыли, кто стоит за победой Трампа
Звезды студии "Квартал 95" высмеяли экс советника Офиса президента Алексея Арестовича. Он недавно намекнул, что помог новоизбранному президенту США Дональду Трампу победить на выборах.
Видео было опубликовано в YouTube.
"Квартал" об Арестовиче
Недавно скандальный экс советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что Трамп стал президентом благодаря ему. Он написал, что не зря ездил в Америку. "Кварталовцы" потролили очередной "боевой выход" Арестовича.
"Разведчик, психолог, блоггер отныне еще и помощник Трампа. На самом деле ничего в этом мире не происходит без помощи Арестовича. Слышали о Марианской впадине — он ее выкопал. А Бермудский треугольник? Это пирамида, которую природа построила благодаря его курсам", — потролили Арестовича в "Квартале".
Актеры посмеялись, что за успехом Трампа стояла Люся Арестович.
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