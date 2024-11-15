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"Кварталовцы" раскрыли, кто стоит за победой Трампа

15 ноября 2024 17:00
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
"Квартал" посмеялся над Алексеем Арестовичем — видео
Фрагмент шоу "Жгучие News". Фото: скриншот YouTube
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Звезды студии "Квартал 95" высмеяли экс советника Офиса президента Алексея Арестовича. Он недавно намекнул, что помог новоизбранному президенту США Дональду Трампу победить на выборах.

Видео было опубликовано в YouTube.

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Недавно скандальный экс советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что Трамп стал президентом благодаря ему. Он написал, что не зря ездил в Америку. "Кварталовцы" потролили очередной "боевой выход" Арестовича.

"Разведчик, психолог, блоггер отныне еще и помощник Трампа. На самом деле ничего в этом мире не происходит без помощи Арестовича. Слышали о Марианской впадине — он ее выкопал. А Бермудский треугольник? Это пирамида, которую природа построила благодаря его курсам", — потролили Арестовича в "Квартале".

Актеры посмеялись, что за успехом Трампа стояла Люся Арестович.

Квартал посмеялся над Арестовичем
Дональд Трамп и "Люся" Арестович. Фото: скриншот YouTube

Ранее звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала секреты воспитания близнецов. А также актриса "Женского Квартала" Валерия Товстолес рассказала, как заботится о бездомных животных.

Алексей Арестович Квартал 95 Дональд Трамп юмор выборы в США 2024

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