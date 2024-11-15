"Квартал" посмеялся над Алексеем Арестовичем — видео

Фрагмент шоу "Жгучие News". Фото: скриншот YouTube

Звезды студии "Квартал 95" высмеяли экс советника Офиса президента Алексея Арестовича. Он недавно намекнул, что помог новоизбранному президенту США Дональду Трампу победить на выборах.

Видео было опубликовано в YouTube.

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Недавно скандальный экс советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что Трамп стал президентом благодаря ему. Он написал, что не зря ездил в Америку. "Кварталовцы" потролили очередной "боевой выход" Арестовича.

"Разведчик, психолог, блоггер отныне еще и помощник Трампа. На самом деле ничего в этом мире не происходит без помощи Арестовича. Слышали о Марианской впадине — он ее выкопал. А Бермудский треугольник? Это пирамида, которую природа построила благодаря его курсам", — потролили Арестовича в "Квартале".

Актеры посмеялись, что за успехом Трампа стояла Люся Арестович.

Дональд Трамп и "Люся" Арестович. Фото: скриншот YouTube

Ранее звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала секреты воспитания близнецов. А также актриса "Женского Квартала" Валерия Товстолес рассказала, как заботится о бездомных животных.