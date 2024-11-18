Слава Каминская показала стильный образ из Сан-Себастьяна

Слава Каминская. Фото: Instagram.com/babaslavka

Украинская певица Слава Каминская, ныне проживающая на испанском острове Тенерифе, решила внести разнообразие в свою жизнь и отправилась к осеннему Сан-Себастьяну. Она уже поделилась с фанатами яркими фотографиями и впечатлениями от путешествия.

Новые фотографии из Испании звезда показала в своем Instagram.

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На новых снимках Слава позирует в теплом пальто на фоне живописных пейзажей города. Артистка призналась, что холодная погода стала для нее чем-то необычным после теплого климата Тенерифе.

"Отвыкла от прохлады", — написала она. В то же время она заметила, что до этого успела насладиться по пляжным прогулкам и сделать много ярких фото в купальнике, прежде чем утеплиться.

Слава Каминская уже утеплилась. Фото: Instagram.com/babaslavka

Сан-Себастьян, известный своими уютными улочками, изысканной гастрономией и океанскими видами, стал великолепной локацией для осенней перезагрузки.

Подписчики засыпали певицу комплиментами: "Этот образ вам очень подходит!", "Вы просто невероятная!", "Сан-Себастьян прекрасен, но вы еще прекраснее!".

Каминская отвыкла от прохлады. Фото: Instagram.com/babaslavka



Отметим, что после начала полномасштабного вторжения артистка вместе с детьми переехала в Нидерланды, а затем выбрала для жизни теплый и спокойный Тенерифе.

Несмотря на изменения в жизни Слава активно делится своими буднями в соцсетях, демонстрируя баланс между семейными заботами, хобби и путешествиями. Она регулярно занимается акробатическими танцами, что помогает ей оставаться в отличной физической форме и мотивировать своих поклонников.

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