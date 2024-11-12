Онучка Ротару поділилася фото з мамою з сімейного відпочинку

Соня Євдокименко. Фото: Instagram.com/iamsofiaeve

Вже тривалий час 23-річна онука відомої співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, живе та навчається у США. Однак, попри відстань, вона продовжує підтримувати близькі стосунки з родиною.

Нещодавно Соня вирушила з мамою Світланою до Італії і поділилася яскравими моментами цієї подорожі у своєму Instagram.

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У Римі Соня та її мама насолоджувалися архітектурою міста, зокрема, позували біля однієї з історичних церков із граційним обеліском.

Архітектура в Римі вражає. Фото: Instagram.com/iamsofiaeve

На фото дівчина з мамою виглядають по-італійськи елегантно: вони обрали стильний одяг та сонцезахисні окуляри, що гармонійно доповнювало атмосферу прогулянки.

Соня з мамою. Фото: Instagram.com/iamsofiaeve

Крім мальовничих локацій, Соня та Світлана відвідали місцеві кав’ярні, де смакували ароматною італійською кавою.

Оформлення кави в Римі. Фото: Instagram.com/iamsofiaeve

Соня підписала знімки коротко: "утеча з мамою", і додала, що мріє про нові подорожі. Однією з її мрій є відвідати Японію, зокрема, магічні міста Токіо та Кіото, які її давно захоплюють.

Варто відзначити, що цього літа Соня заснувала власний невеликий бізнес. У своєму блозі вона поділилася, що займається продажем спеціальних скребків-масажерів для обличчя та шиї, популярних серед шанувальників догляду за собою.

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