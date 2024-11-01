Онучка Софії Ротару приголомшила ідеальною фігурою - фото

Софія Євдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Онучка співачки Софії Ротару — Софія Євдокименко — поділилася новими світлинами із підписниками. Дівчина показала, як минув її жовтень.

Кадри Софія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У дописі Євдокименко поділилася речами, які надихали її протягом жовтня. Це і відвідування галерей, прогулянки містом та незвичні десерти у різних закладах.

Однак попри любов до солодкого, Софія має просто ідеальну фігуру. На одному з фото зі спортзалу дівчина похизувалася сталевим пресом у топі та засвітила підтягнуті ніжки у коротеньких шортиках.

Онучка Софії Ротару - Софія Євдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Також Софія поділилася кадром із фотосесії, де підкреслила свою фігуру у розкішній червоній сукні з відкритою спиною.

Соня Євдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Зазначимо, що зараз онучка Ротару мешкає за кордоном, переважно у Сполучених Штатах.

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