Онучка Софії Ротару приголомшила ідеальною фігурою - фото

Онучка Ротару похизувалася підтягнутим пресом у короткому топі
Онучка співачки Софії Ротару — Софія Євдокименко — поділилася новими світлинами із підписниками. Дівчина показала, як минув її жовтень.
Кадри Софія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Онучка Софії Ротару захопила новими фото
У дописі Євдокименко поділилася речами, які надихали її протягом жовтня. Це і відвідування галерей, прогулянки містом та незвичні десерти у різних закладах.
Однак попри любов до солодкого, Софія має просто ідеальну фігуру. На одному з фото зі спортзалу дівчина похизувалася сталевим пресом у топі та засвітила підтягнуті ніжки у коротеньких шортиках.
Також Софія поділилася кадром із фотосесії, де підкреслила свою фігуру у розкішній червоній сукні з відкритою спиною.
Зазначимо, що зараз онучка Ротару мешкає за кордоном, переважно у Сполучених Штатах.
Раніше сестра Софії Ротару заговорила про повернення зірки на сцену з концертами.
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