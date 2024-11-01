Внучка Софии Ротару ошеломила идеальной фигурой - фото

Внучка Ротару похвасталась подтянутым прессом в коротком топе
Внучка певицы Софии Ротару – София Евдокименко – поделилась новыми фотографиями с подписчиками. Девушка показала, как прошел ее октябрь.
Кадры София опубликовала на своей странице в Instagram.
Внучка Софии Ротару восхитила новыми фото
В сообщении Евдокименко поделилась вещами, которые вдохновляли ее в течение октября. Это и посещение галерей, прогулки по городу и необычные десерты в разных заведениях.
Однако, несмотря на любовь к сладкому, София имеет просто идеальную фигуру. На одном из фото из спортзала девушка похвасталась стальным прессом в топе и засветила подтянутые ножки в коротеньких шортиках.
Также София поделилася кадром из фотосесси, где подчеркнула свою фигуру в роскошном красном платье с открытой спиной.
Отметим, что сейчас внучка Ротару живет за границей, преимущественно в Соединенных Штатах.
Ранее сестра Софии Ротару заговорила о возвращении звезды на сцену с концертами.
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