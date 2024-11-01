Внучка Софии Ротару ошеломила идеальной фигурой - фото

София Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка певицы Софии Ротару – София Евдокименко – поделилась новыми фотографиями с подписчиками. Девушка показала, как прошел ее октябрь.

Кадры София опубликовала на своей странице в Instagram.

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В сообщении Евдокименко поделилась вещами, которые вдохновляли ее в течение октября. Это и посещение галерей, прогулки по городу и необычные десерты в разных заведениях.

Однако, несмотря на любовь к сладкому, София имеет просто идеальную фигуру. На одном из фото из спортзала девушка похвасталась стальным прессом в топе и засветила подтянутые ножки в коротеньких шортиках.

Внучка Софии Ротару – София Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Также София поделилася кадром из фотосесси, где подчеркнула свою фигуру в роскошном красном платье с открытой спиной.

Соня Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Отметим, что сейчас внучка Ротару живет за границей, преимущественно в Соединенных Штатах.

Ранее сестра Софии Ротару заговорила о возвращении звезды на сцену с концертами.

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