Внучка Ротару поделилась фото с мамой из семейного отдыха

Внучка Ротару показала роскошный отдых с мамой в Риме
Уже долгое время 23-летняя внучка известной певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, живет и учится в США. Однако, несмотря на расстояние, она продолжает поддерживать близкие отношения с семьей.
Недавно Соня отправилась с мамой Светланой в Италию и поделилась яркими моментами этого путешествия в своем Instagram.
Как внучка Ротару провела время с мамой в Риме
В Риме Соня и ее мама наслаждались архитектурой города, в частности позировали возле одной из исторических церквей с грациозным обелиском.
На фото девушка с мамой выглядят по-итальянски элегантно: они выбрали стильную одежду и очки, что гармонично дополняло атмосферу прогулки.
Кроме живописных локаций, Соня и Светлана посетили местные кофейни, где наслаждались ароматным итальянским кофе.
Соня подписала снимки коротко: "бегство с мамой", и добавила, что мечтает о новых путешествиях. Одной из ее мечтаний является посетить Японию, в частности, магические города Токио и Киото, давно увлекающие ее.
Стоит отметить, что этим летом Соня основала свой небольшой бизнес. В своем блоге она поделилась, что занимается продажей специальных скребков-массажеров для лица и шеи, популярных среди поклонников ухода за собой.
Ранее мы писали о том, что София Ротару впервые за долгое время показалась в Киеве.
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