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Внучка Ротару показала роскошный отдых с мамой в Риме

12 ноября 2024 08:44
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Внучка Ротару поделилась фото с мамой из семейного отдыха
Соня Евдокименко. Фото: Instagram.com/iamsofiaeve
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Уже долгое время 23-летняя внучка известной певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, живет и учится в США. Однако, несмотря на расстояние, она продолжает поддерживать близкие отношения с семьей.

Недавно Соня отправилась с мамой Светланой в Италию и поделилась яркими моментами этого путешествия в своем Instagram.

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В Риме Соня и ее мама наслаждались архитектурой города, в частности позировали возле одной из исторических церквей с грациозным обелиском.

Внучка Ротару показала роскошный отдых с мамой в Риме - фото 1
Архитектура в Риме поражает. Фото: Instagram.com/iamsofiaeve

На фото девушка с мамой выглядят по-итальянски элегантно: они выбрали стильную одежду и очки, что гармонично дополняло атмосферу прогулки.

Внучка Ротару показала роскошный отдых с мамой в Риме - фото 2
Соня с мамой. Фото: Instagram.com/iamsofiaeve

Кроме живописных локаций, Соня и Светлана посетили местные кофейни, где наслаждались ароматным итальянским кофе.

Внучка Ротару показала роскошный отдых с мамой в Риме - фото 3
Оформление кофе в Риме. Фото: Instagram.com/iamsofiaeve

Соня подписала снимки коротко: "бегство с мамой", и добавила, что мечтает о новых путешествиях. Одной из ее мечтаний является посетить Японию, в частности, магические города Токио и Киото, давно увлекающие ее.

Стоит отметить, что этим летом Соня основала свой небольшой бизнес. В своем блоге она поделилась, что занимается продажей специальных скребков-массажеров для лица и шеи, популярных среди поклонников ухода за собой.

Ранее мы писали о том, что София Ротару впервые за долгое время показалась в Киеве.

Также мы сообщали, что внучка Ротару похвасталась подтянутым прессом в коротком топе.

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