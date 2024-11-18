Слава Камінська показала стильний образ із Сан-Себастьяна

Слава Камінська. Фото: Instagram.com/babaslavka

Українська співачка Слава Камінська, яка нині проживає на іспанському острові Тенерифе, вирішила внести різноманітність у своє життя й вирушила до осіннього Сан-Себастьяна. Вона вже поділилася з фанатами яскравими фото та враженнями від подорожі.

Нові світлини з Іспанії зірка показала у своєму Instagram.

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На нових знімках Слава позує у теплому пальті на фоні мальовничих пейзажів міста. Артистка зізналася, що прохолодна погода стала для неї чимось незвичним після теплого клімату Тенерифе.

"Відвикла від прохолоди", — написала вона. Водночас вона зауважила, що до цього встигла насолодитися пляжними прогулянками та зробити багато яскравих фото у купальнику, перш ніж утеплитися.

Слава Камінська вже утеплилась. Фото: Instagram.com/babaslavka

Сан-Себастьян, відомий своїми затишними вуличками, вишуканою гастрономією та океанськими краєвидами, став чудовою локацією для осіннього перезавантаження.

Підписники засипали співачку компліментами: "Цей образ вам дуже личить!", "Ви просто неймовірна!", "Сан-Себастьян чудовий, але ви ще прекрасніша!".

Камінська відвикла від прохолоди. Фото: Instagram.com/babaslavka



Відзначимо, що після початку повномасштабного вторгнення артистка разом із дітьми переїхала до Нідерландів, а згодом обрала для життя теплий і спокійний Тенерифе.

Незважаючи на зміни у житті, Слава активно ділиться своїми буднями в соцмережах, демонструючи баланс між сімейними турботами, хобі та подорожами. Вона регулярно займається акробатичними танцями, що допомагає їй залишатися у чудовій фізичній формі та мотивувати своїх шанувальників.

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