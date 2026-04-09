Україна
Главная Жизнь В Украине усилят контроль за качеством продукции: какие проблемы возникнут

Дата публикации 9 апреля 2026 16:28
Продукты в Украину могут доставлять с задержками: Южанина назвала причину
Грузовик с продуктами и ученый в лаборатории. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Проверка качества продукции в Украине — крайне болезненный вопрос из-за коррупционеров, которые позволяют себе издеваться над бизнесом. И внедрение европейских методик, чтобы повысить эффективность контроля за безопасностью продукции на рынке, может навредить украинскому потребителю. К тому же в Украине могут возникнуть задержки с поставками товаров.

Об этом сказала в эфире программы Ранок.LIVE народный депутат Украины Нина Южанина.

Подробнее о контроле за качеством продукции

По словам Нины Южаниной, предполагается, что качество продукции будут проверять, в частности на таможне: образцы могут отобрать, чтобы исследовать в течение какого-то срока. При этом невозможно проверить возможные злоупотребления со стороны контролеров, и действительно ли они работают в пользу потребителя.

"Мы просто добавляем возможности для того, чтобы останавливать груз, подвергать его дополнительному осмотру. Но компании платят за простои автомобилей, и несвоевременно получают товар", — рассказала Нина Южанина.

И подчеркнула, что уже получала жалобы относительно задержек товаров, которые быстро портятся.

"И когда сейчас говорят, что проверка качества товаров - это в пользу потребителя, то мне кажется, что мы движемся не в ту сторону", — добавила народный депутат.

Она отметила, что норма по контролю качества продукции, возможно, хорошо работает в странах Европейского Союза. Но в Украине всю реформу может свести на нет всего один недобросовестный исполнитель.

Напомним, что под запретом продажи на рынках находятся домашние полуфабрикаты и консервы, а также продукция, срок годности которой истек. К тому же нельзя торговать продуктами, которые быстро портятся без холодильника или морозильной камеры. Речь идет о мясе, рыбе, молочных изделиях и тому подобное.

Как сообщали Новини.LIVE, цвет скорлупы не влияет на вкус яиц. Соответственно, можно покупать как белые, так и коричневые яйца. Впрочем, стоит знать, что эти типы яиц все же имеют определенные отличия. Еще Новини.LIVE рассказывали, что сырная или колбасная нарезка в магазине может скрывать неприятные сюрпризы. Герметично упакованная или уже нарезанная продукция - это очень удобно, но надо знать о некоторых важных нюансах. Например, мало кому известно, что для изготовления продукции берут товары, срок годности которых почти завершился, чтобы не списывать товары.

продукты товары прямой эфир Новини.LIVE
Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
