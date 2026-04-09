Продукти в Україну можуть доставляти з затримками: Южаніна назвала причину

Вантажівка з продуктами й науковець у лабораторії. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Перевірка якості продукції в Україні — вкрай болюче питання через корупціонерів, які дозволяють собі знущатися над бізнесом. Та впровадження європейських методик, щоб підвищити ефективність контролю за безпечністю продукції на ринку, може нашкодити українському споживачу. До того ж в Україні можуть виникнути затримки із постачанням товарів.

Про це сказала в етері програми Ранок.LIVE народна депутатка України Ніна Южаніна.

Детальніше про контроль за якістю продукції

За словами Ніни Южаніної, передбачається, що якість продукції перевірятимуть, зокрема на митниці: зразки можуть відібрати, щоб досліджувати впродовж якогось терміну. При цьому неможливо перевірити можливі зловживання з боку контролерів, і чи справді вони працюють на користь споживача.

"Ми просто додаємо можливості для того, щоб зупиняти вантаж, піддавати його додатковому огляду. Але компнаії платять за простої автомобілів, і несвочасно отримують товар", — розповіла Ніна Южаніна.

Та підкреслила, що вже отримувала скарги щодо затримок товарів, які швидко псуються.

"І коли зараз говорять, що перевірка якості товарів — це на користь споживача, то мені здається, що ми рухаємося не у той бік", — додала народна депутатка.

Вона зазначила, що норма щодо контролю якості продукції, можливо, добре працює в країнах Європейського Союзу. Та в Україні усю реформу може звести нанівець усього один недобросовісний виконавець.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що під забороною продажу на ринках перебувають домашні напівфабрикати та консерви, а також продукція, термін придатності якої завершився. До того ж не можна торгувати продуктами, які швидко псуються без холодильника чи морозильної камери. Йдеться про м'ясо, рибу, молочні вироби тощо.

