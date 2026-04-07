Які продукти заборонено продавати на ринках в Україні

Українцям на ринках не повинні продавати певні продукти. Йдеться не тільки про товари, термін придатності яких добіг до кінця. Продавці не повинні пропонувати споживачам продукцію, яка не пройшла лабораторний контроль, домашні напівфабрикати та консерви, а також зіпсовані чи неправильно збережені харчі.

Ці правила існують для того, щоб захистити споживачів, але покупці теж не мають втрачати пильність, коли купуватимуть продукти на ринках, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Які продукти заборонено продавати на ринках

Як пояснили у Держпродспоживслужбі, йдеться про:

Продукти без лабораторного контролю

Щоб потрапити на прилавок, будь-які харчові продукти повинні перевірити в акредитованих лабораторіях. Як правило, вони працюють на самому ринку.

Прострочені товари

Під категоричною забороною перебувають товари, у яких закінчився термін придатності або дата "вжити до". Йдеться про усі категорії без винятку — від молочки до м’яса.

Продукти, які швидко псуються без холодильників

Є продукти, які швидко псуються. Це м’ясо, риба, молочні вироби та інші продукти, тож їх треба зберігати з дотриманням відповідних температур. Якщо продавець не купив холодильне обладнання — їм заборонено торгувати такими товарами.

Домашні напівфабрикати та кулінарія

На ринках не можна продавати:

фарш;

котлети;

домашні ковбаси;

кров’янку;

зельц;

холодець.

Заборона поширюється й на інші м’ясні чи рибні напівфабрикати домашнього виробництва. Усе через те, що неможливо проконтролювати умови, у яких виготовляються такі продукти. Через це існує ризик бактеріального зараження.

Домашні консерви

М’ясні, рибні та молочні консерви, овочеві, фруктові закрутки та грибні консервації домашнього виробництва — цими продуктами теж не можна торгувати на ринках. Вони є небезпечними через ризик ботулізму та інших отруєнь.

Забруднені зернові та крупи

Не допускається продаж зерна та круп з насінням бур’янів або з домішками лікарських рослин. Вони можуть бути токсичними. Під забороною продаж гнилих, зіпсованих або пошкоджених продуктів рослинного походження — овочей, фруктів, ягод, зелені.

