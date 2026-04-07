Какие продукты запрещено продавать на рынках в Украине

Люди покупают продукты на базаре. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам на рынках не должны продавать определенные продукты. Речь идет не только о товарах, срок годности которых подошел к концу. Продавцы не должны предлагать потребителям продукцию, которая не прошла лабораторный контроль, домашние полуфабрикаты и консервы, а также испорченные или неправильно сохраненные продукты.

Эти правила существуют для того, чтобы защитить потребителей, но покупатели тоже не должны терять бдительность, когда будут покупать продукты на рынках, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Какие продукты запрещено продавать на рынках

Как пояснили в Госпродпотребслужбе, речь идет о:

Продукты без лабораторного контроля

Чтобы попасть на прилавок, любые пищевые продукты должны проверить в аккредитованных лабораториях. Как правило, они работают на самом рынке.

Просроченные товары

Под категорическим запретом находятся товары, у которых истек срок годности или дата "употребить до". Речь идет обо всех категориях без исключения — от молочки до мяса.

Есть продукты, которые быстро портятся. Это мясо, рыба, молочные изделия и другие продукты, поэтому их надо хранить с соблюдением соответствующих температур. Если продавец не купил холодильное оборудование — им запрещено торговать такими товарами.

Домашние полуфабрикаты и кулинария

На рынках нельзя продавать:

фарш;

котлеты;

домашние колбасы;

кровянку;

зельц;

холодец.

Запрет распространяется и на другие мясные или рыбные полуфабрикаты домашнего производства. Все потому, что невозможно проконтролировать условия, в которых изготавливаются такие продукты. Поэтому существует риск бактериального заражения.

Домашние консервы

Мясные, рыбные и молочные консервы, овощные, фруктовые закрутки и грибные консервации домашнего производства — этими продуктами тоже нельзя торговать на рынках. Они опасны из-за риска ботулизма и других отравлений.

Загрязненные зерновые и крупы

Не допускается продажа зерна и круп с семенами сорняков или с примесями лекарственных растений. Они могут быть токсичными. Под запретом продажа гнилых, испорченных или поврежденных продуктов растительного происхождения — овощей, фруктов, ягод, зелени.

