Украинцам, путешествующим в Румынию, выдвинули новое требование для въезда

С 20 декабря туристам, направляющимся в Румынию, необходимо заполнить цифровую анкету. Все это связано с мерами борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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В анкете надо зазнычить имя и фамилию, идентификационные и контактные данные лица, страна, область и населенный пункт, из которого она путешествует в Румынию; населенный пункт и адрес прибытия в Румынию и прочее.

"На основе анкетных данных сотрудники управления общественного здоровья Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, которые контактировали во время путешествия с гражданином, инфицированным вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Цифровую анкету можно сформировать в электронном виде по ссылке.

На сайте правительства Румынии также указано, что лица, которые прибывают в пункты пропуска этой страны без анкеты, будут обязаны заполнить ее в течение 24 часов. За отказ от заполнения документа предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч леев, а это примерно 18,5 тыс. гривен.

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