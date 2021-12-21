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Українцям, які подорожують в Румунію, висунули нову вимогу для в'їзду

Подорожі
21 грудня 13:00
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Цифрову анкету можна сформувати в електронному вигляді на сайті
Українцям, які подорожують в Румунію, висунули нову вимогу для в'їзду

З 20 грудня туристам, які прямують до Румунії, необхідно заповнити цифрову анкету. Усе це пов'язано із заходами боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

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В анкеті треба зазничити ім'я та прізвище, ідентифікаційні та контактні дані особи, країна, область та населений пункт, з якого вона подорожує до Румунії; населений пункт та адреса прибуття до Румунії та інше.

"На основі анкетних даних співробітники управління громадського здоров'я Румунії зможуть легше ідентифікувати та зв'язатися з особами, які контактували під час подорожі з громадянином, інфікованим вірусом SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.

Цифрову анкету можна сформувати в електронному вигляді за посиланням.

На сайті уряду Румунії також зазначено, що особи, які прибувають до пунктів пропуску цієї країни без анкети, будуть зобов'язані заповнити її протягом 24 годин. За відмову від заповнення документа передбачено штраф від 2 до 3 тисяч леїв, а це приблизно 18,5 тис. гривень. 

Інші новини про подорожі

  • Прекрасна балканська країна під назвою Монтенегро більш відома нашим туристам як Чорногорія. Це невелика, дружелюбна держава, що виходить до Адріатичного моря, і може похвалитися чудовим кліматом та природою. При цьому ціни в Чорногорії нижчі, ніж у сусідній Хорватії. Щоправда, і сервіс трохи скромніший. Тому багато туристів обирають бюджетніший варіант. Але не всі знають особливості перебування в Чорногорії.
  • Єгипет нам відомий не лише, як східна країна з дивовижними краєвидами, цікавими традиціями, захопливою культурою, а також давньою загадковою історією. Також це країна величних пірамід, які магнітом манять тисячі туристів з усього світу, які бажають на власні очі побачити архітекторе диво, що вистояло тисячі років.
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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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коронавірус туристи правила подорож Румунія
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