Українцям, які подорожують в Румунію, висунули нову вимогу для в'їзду

З 20 грудня туристам, які прямують до Румунії, необхідно заповнити цифрову анкету. Усе це пов'язано із заходами боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

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В анкеті треба зазничити ім'я та прізвище, ідентифікаційні та контактні дані особи, країна, область та населений пункт, з якого вона подорожує до Румунії; населений пункт та адреса прибуття до Румунії та інше.

"На основі анкетних даних співробітники управління громадського здоров'я Румунії зможуть легше ідентифікувати та зв'язатися з особами, які контактували під час подорожі з громадянином, інфікованим вірусом SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.

Цифрову анкету можна сформувати в електронному вигляді за посиланням.

На сайті уряду Румунії також зазначено, що особи, які прибувають до пунктів пропуску цієї країни без анкети, будуть зобов'язані заповнити її протягом 24 годин. За відмову від заповнення документа передбачено штраф від 2 до 3 тисяч леїв, а це приблизно 18,5 тис. гривень.

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