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Три самых грязных места в самолете: к ним лучше не прикасаться

Из-за пандемии COVID-19 все мы практически срослись с антисептиками и довели обработку рук после общественных мест до автоматизма. Однако в транспорте есть особенно неприятные места, дотрагиваться до которых не рекомендуется.

Учитывая опыт бортпроводниц, Новини.LIVE называет три места, к которым лучше не прикасаться в самолете.

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И номер один – это откидной столик. Одна из стюардесс под ником Haus of Darling посоветовала, как можно тщательнее обработать эту поверхность и лишь потом использовать. Дело в том, что пассажиры иногда используют столики совершенно не по назначению. К примеру, по словам бортпроводницы, на них могут менять и складывать детские памперсы.

Следующее место, которое не может похвастаться стерильностью – это карман в сидении. Дело в том, что полностью вымыть и обработать это место довольно сложно. Из карманов достают мусор (от объедков до нижнего белья), часто на этом уборка заканчивается. Поэтому стюардессы предупреждают: никогда не кладите туда еду, средства гигиены и телефоны.

Самолет

И наконец, третье место в самолете, чистоту которого нужно взять под особый контроль – подголовник кресла. Специалисты компании Marketplace, назвали его местом, где пассажир сталкивается с наибольшим количеством бактерий. Дрожжи, плесень и даже бактерии, встречающиеся в кишечнике человека, – это все нашли на подголовниках.

Автор публикации
Денис Котляров
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