Главная Технологии Ваш смарт-телевизор "следит" за вами через HDMI — что делать

Ваш смарт-телевизор "следит" за вами через HDMI — что делать

Ua en ru
Дата публикации 11 февраля 2026 14:24
Смарт-телевизоры следят за вами через HDMI — какая функция позволяет это
HDMI-порт в телевизоре. Фото: Unsplash

Смарт-телевизоры способны собирать данные о том, что вы смотрите, даже когда контент поступает через HDMI с ноутбука или консоли. Для этого используют технологию автоматического распознавания контента (ACR), которая привязывает просмотр к вашему профилю.

Об этом пишет SlashGear.

Читайте также:

Как ACR превращает просмотр в данные для рекомендаций и рекламы

На первый взгляд проблема с HDMI обычно ассоциируется с кабелями, а не с портами. Но у смарт-телевизоров HDMI-подключение может стать частью механизма сбора данных: ACR использует связь между телевизором, кабелем и внешним устройством, чтобы фиксировать, какой медиаконтент вы потребляете.

Смысл этого сбора — монетизация. Данные о просмотре помогают телевизору лучше подбирать контент "под вас", а маркетингу — показывать таргетированную рекламу по интересам, повышая шансы, что вы купите товар или услугу. При этом работает общее правило интернета: как только данные оказались "наружу", полностью вернуть контроль над ними уже сложно.

Если такая форма наблюдения через ACR вызывает дискомфорт, определенные рычаги влияния все же есть.

Самый радикальный способ — перейти на "несмарт" телевизор без интернет-подключения: без доступа к сети передача данных не происходит. Минус в том, что такие модели имеют меньше функций и становятся все менее доступными, так что поиск может потребовать времени и дополнительных затрат.

Если же оставаться со смарт-функциями, ключевая точка защиты — настройка приватности. Большинство крупных брендов позволяют в меню приватности отключить сбор данных в той или иной форме. Google, например, не собирает данные именно через ACR, тогда как у телевизоров, которые это делают, возможность отказа обычно доступна после завершения первичной настройки.

Отдельная проблема в том, что в отличие от ситуаций, когда данные "тянут" отдельные приложения, с ACR на телевизоре гораздо труднее понять, что именно и когда собирается. Поэтому стоит заранее разобраться с политикой вашей модели и возможными переключателями приватности, чтобы уменьшить объем сбора информации настолько, насколько это реально.

Напомним, плазменные телевизоры еще до недавнего времени ассоциировались с форматом "домашнего кинотеатра": насыщенный черный, высокая контрастность и глубина изображения сделали их культовыми для ценителей качественной картинки. Хотя эта технология исчезла из магазинов, у многих владельцев она до сих пор вызывает ностальгию.

Также мы писали, что со временем смарт-телевизоры могут терять быстродействие. При этом покупка нового ТВ или приставки — не единственный способ вернуть устройству более плавную работу.

слежка реклама технологии телевизор функции HDMI
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
