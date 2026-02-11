Відео
Ваш смарттелевізор "стежить" за вами через HDMI — що робити

Ваш смарттелевізор "стежить" за вами через HDMI — що робити

Ua en ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 14:24
Смарттелевізори стежать за вами через HDMI — яка функція дозволяє це
HDMI-порт в телевізорі. Фото: Unsplash

Смарттелевізори здатні збирати дані про те, що ви дивитеся, навіть коли контент надходить через HDMI з ноутбука чи консолі. Для цього використовують технологію автоматичного розпізнавання контенту (ACR), яка прив'язує перегляд до вашого профілю.

Про це пише SlashGear.

Читайте також:

Як ACR перетворює перегляд на дані для рекомендацій і реклами

На перший погляд проблема з HDMI зазвичай асоціюється з кабелями, а не з портами. Але у смарттелевізорів HDMI-підключення може стати частиною механізму збору даних: ACR використовує зв'язок між телевізором, кабелем і зовнішнім пристроєм, щоб фіксувати, який медіаконтент ви споживаєте.

Сенс цього збору — монетизація. Дані про перегляд допомагають телевізору краще підбирати контент "під вас", а маркетингу — показувати таргетовану рекламу за інтересами, підвищуючи шанси, що ви купите товар або послугу. Водночас працює загальне правило інтернету: щойно дані опинилися "назовні", повністю повернути контроль над ними вже складно.

Якщо така форма спостереження через ACR викликає дискомфорт, певні важелі впливу все ж є.

Найрадикальніший спосіб — перейти на "несмарт" телевізор без інтернет-підключення: без доступу до мережі передавання даних не відбувається. Мінус у тому, що такі моделі мають менше функцій і стають дедалі менш доступними, тож пошук може вимагати часу й додаткових витрат.

Якщо ж залишатися зі смартфункціями, ключова точка захисту — налаштування приватності. Більшість великих брендів дозволяють у меню приватності вимкнути збір даних у тій чи іншій формі. Google, наприклад, не збирає дані саме через ACR, тоді як у телевізорів, які це роблять, можливість відмови зазвичай доступна після завершення первинного налаштування.

Окрема проблема в тому, що на відміну від ситуацій, коли дані "тягнуть" окремі застосунки, з ACR на телевізорі набагато важче зрозуміти, що саме й коли збирається. Тому варто заздалегідь розібратися з політикою вашої моделі та можливими перемикачами приватності, щоб зменшити обсяг збору інформації настільки, наскільки це реально.

Нагадаємо, плазмові телевізори ще донедавна асоціювалися з форматом "домашнього кінотеатру": насичений чорний, висока контрастність і глибина зображення зробили їх культовими для поціновувачів якісної картинки. Хоча ця технологія зникла з магазинів, у багатьох власників вона й досі викликає ностальгію.

Також ми писали, що з часом смарттелевізори можуть втрачати швидкодію. Водночас купівля нового ТВ або приставки — не єдиний спосіб повернути пристрою більш плавну роботу.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
