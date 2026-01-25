Відео
Як значно прискорити майже будь-який смарттелевізор

Дата публікації: 25 січня 2026 06:32
Старий Smart TV гальмує — як прискорити телевізор без покупки нового
В руках пульт від смарттелевізора. Фото: Unsplash

Старі смарттелевізори з часом починають працювати повільніше: меню "думає", застосунки довше запускаються, а під час перегляду частіше з'являється буферизація. Купівля нового телевізора або окремої приставки — не єдиний вихід, якщо хочеться повернути більш плавну роботу.

Про те, як повернути смарттелевізору швидкість без зайвих витрат, пише BGR.

Читайте також:

Оновіть програмне забезпечення телевізора

Перший крок — перевірити, чи доступні оновлення системи. На багатьох моделях це робиться в налаштуваннях через значок "шестерні" на головному екрані.

Якщо оновлення через телевізор не пропонується, частина виробників інколи викладає прошивки на своєму сайті. Тоді оновлення завантажують на комп'ютер, записують на USB-накопичувач і запускають інсталяцію з меню телевізора після підключення флешки. Це не гарантує помітного приросту швидкості, але може допомогти, якщо проблема була в застарілому ПЗ.

Вимкніть енергоощадні режими

Режими економії енергії здатні знижувати продуктивність: телевізор починає "урізати" ресурси, обмежує фонові процеси, доступ до даних і синхронізацію застосунків. У результаті інтерфейс стає менш чуйним, а під час перегляду зростає кількість підвисань і буферизації.

Зазвичай такий режим легко помітити: падає яскравість, HDR має тьмяніший вигляд, а частота оновлення може знижуватися — наприклад, зі 120 Гц до 60 Гц. Для фільмів це не завжди критично, але в іграх різниця відчувається сильніше через розмиття та затримку керування.

Приберіть зайві застосунки й наведіть лад із кешем

У смарттелевізорів обмежені пам'ять і оперативка, тому надмірна кількість встановлених застосунків поступово "обтяжує" систему. Коли сховище переповнюється, зростає час завантаження, а кеш застосунків може розростатися так, що системі бракує місця для нових даних — і все починає працювати мляво.

Кеш можна очистити в менеджері застосунків, але це тимчасове рішення, бо кеш потрібен для швидших запусків і збереження налаштувань. Тому найбільш практичний варіант — видалити те, чим ви не користуєтеся, і лише за потреби почистити кеш.

Перевірте якість інтернет-з'єднання

Повільна робота смарттелевізора інколи пов'язана не з "залізом" чи системою, а з нестабільним інтернетом. Типова причина — роутер далеко від телевізора або сигналу заважають перешкоди й інші пристрої.

Найпростіший спосіб стабілізувати підключення — з'єднати телевізор із роутером кабелем Ethernet. Дротовий інтернет зазвичай дає рівніше з'єднання: сторінки та застосунки завантажуються швидше, стримінг працює плавніше, а завантаження оновлень ігор чи сервісів відчутно прискорюється. Це особливо корисно, якщо ви користуєтеся хмарним геймінгом на телевізорі.

Нагадаємо, телевізор може коштувати зовсім недорого — на ринку вистачає моделей у межах 300 доларів і навіть нижче. Втім, саме в бюджетному сегменті найпростіше помилитися з брендом, а така економія інколи обертається швидкою заміною техніки.

Також ми писали, що у 2026 році ринок телевізорів стає дедалі складнішим: виробники активно просувають нові типи панелей і додають свіжі назви до вже знайомих абревіатур. Попри це OLED і досі вважають еталоном якості зображення — хоча й без власних компромісів.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
