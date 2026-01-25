Видео
Как значительно ускорить почти любой смарт-телевизор

Дата публикации 25 января 2026 06:32
Старый Smart TV тормозит — как ускорить телевизор без покупки нового
В руках пульт от смарт-телевизора. Фото: Unsplash

Старые смарт-телевизоры со временем начинают работать медленнее: меню "думает", приложения дольше запускаются, а во время просмотра чаще появляется буферизация. Покупка нового телевизора или отдельной приставки — не единственный выход, если хочется вернуть более плавную работу.

О том, как вернуть смарт-телевизору скорость без лишних затрат, пишет BGR.

Читайте также:

Обновите программное обеспечение телевизора

Первый шаг — проверить, доступны ли обновления системы. На многих моделях это делается в настройках через значок "шестеренки" на главном экране.

Если обновление через телевизор не предлагается, часть производителей иногда выкладывает прошивки на своем сайте. Тогда обновление скачивают на компьютер, записывают на USB-накопитель и запускают инсталляцию из меню телевизора после подключения флешки. Это не гарантирует заметного прироста скорости, но может помочь, если проблема была в устаревшем ПО.

Отключите энергосберегающие режимы

Режимы экономии энергии способны снижать производительность: телевизор начинает "урезать" ресурсы, ограничивает фоновые процессы, доступ к данным и синхронизацию приложений. В результате интерфейс становится менее отзывчивым, а во время просмотра возрастает количество подвисаний и буферизации.

Обычно такой режим легко заметить: падает яркость, HDR выглядит тусклее, а частота обновления может снижаться — например, со 120 Гц до 60 Гц. Для фильмов это не всегда критично, но в играх разница ощущается сильнее из-за размытия и задержки управления.

Уберите лишние приложения и наведите порядок с кэшем

У смарт-телевизоров ограничены память и оперативка, поэтому чрезмерное количество установленных приложений постепенно "утяжеляет" систему. Когда хранилище переполняется, растет время загрузки, а кэш приложений может разрастаться так, что системе не хватает места для новых данных — и все начинает работать вяло.

Кэш можно очистить в менеджере приложений, но это временное решение, так как кэш нужен для более быстрых запусков и сохранения настроек. Поэтому наиболее практичный вариант — удалить то, чем вы не пользуетесь, и лишь при необходимости почистить кэш.

Проверьте качество интернет-соединения

Медленная работа смарт-телевизора иногда связана не с "железом" или системой, а с нестабильным интернетом. Типичная причина — роутер далеко от телевизора или сигналу мешают помехи и другие устройства.

Самый простой способ стабилизировать подключение — соединить телевизор с роутером кабелем Ethernet. Проводной интернет обычно дает более ровное соединение: страницы и приложения загружаются быстрее, стриминг работает плавнее, а загрузка обновлений игр или сервисов ощутимо ускоряется. Это особенно полезно, если вы пользуетесь облачным геймингом на телевизоре.

Напомним, телевизор может стоить совсем недорого — на рынке хватает моделей в пределах 300 долларов и даже ниже. Впрочем, именно в бюджетном сегменте проще всего ошибиться с брендом, а такая экономия иногда оборачивается быстрой заменой техники.

Также мы писали, что в 2026 году рынок телевизоров становится все сложнее: производители активно продвигают новые типы панелей и добавляют свежие названия к уже знакомым аббревиатурам. Несмотря на это OLED до сих пор считают эталоном качества изображения — хотя и без собственных компромиссов.

технологии память телевизор функции очистка кэш
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
