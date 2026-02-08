Плазменные телевизоры исчезли с рынка — в чем причина и почему их до сих пор любят

Плазменный телевизор Panasonic. Фото: кадр из видео/YouTube

Плазменные телевизоры еще не так давно олицетворяли "домашний кинотеатр": глубокий черный цвет, высокая контрастность и ощущение погружения сделали их культовыми среди поклонников качественного изображения. Несмотря на это, технология исчезла с полок магазинов, но до сих пор вызывает ностальгию у многих владельцев.

Как работала плазма и чем она покорила зрителей

Принцип плазменного телевизора строился на микроскопических ячейках, заполненных газом — обычно ксеноном или неоном. Каждый пиксель состоял из трех субпикселей (красного, зеленого и синего): когда на ячейку подавали напряжение, газ ионизировался и превращался в плазму, которая начинала проводить ток. Свечение возникало в ультрафиолетовом диапазоне и "подсвечивало" фосфорный слой, который уже и формировал видимое изображение на экране.

Именно такая схема давала то, за что плазму любили больше всего: насыщенные цвета, высокую контрастность, широкие углы обзора и выразительный "глубокий" черный. Для просмотра фильмов это часто означало более кинематографическое восприятие картинки, чем у многих альтернатив того времени.

Интересно, что плазменные панели запомнились еще и заметным тепловыделением. В быту это иногда воспринимали как забавную особенность, но зимой некоторые даже считали ее практичной — телевизор мог дополнительно подогревать комнату.

Почему плазменные телевизоры исчезли с рынка

Популярность плазмы не спасла ее от слабых мест. Одним из самых неприятных был эффект выгорания (burn-in): статические элементы изображения могли оставлять заметные следы на экране. Со временем производители пытались уменьшить эту проблему — в частности, благодаря технологии Real Black Drive от Panasonic — однако общую тенденцию это не изменило.

Еще одна причина — высокое энергопотребление. Ионизация газа требовала значительных затрат электроэнергии, из-за чего плазменные телевизоры проигрывали более экономным решениям.

Дополнительно плазма имела и чисто "бытовые" минусы: такие устройства были тяжелыми, громоздкими и дорогими в производстве. На этом фоне всё активнее развивались ЖК-телевизоры с LED-подсветкой — более тонкие, лёгкие и энергоэффективные, так что именно они постепенно вытеснили плазменные панели с массового рынка.

Впрочем, даже после завершения производства многие пользователи и сегодня называют плазму эталоном по качеству изображения. Некоторые до сих пор продолжают пользоваться такими телевизорами, а слово "плазма" нередко употребляют как обобщение для больших современных экранов — хотя сама технология уже давно осталась в прошлом.

