Как улучшить звук телевизора без саундбара — 5 простых настроек

Когда звук в телевизоре разочаровывает даже больше, чем картинка, не обязательно сразу покупать саундбар или домашний кинотеатр. В большинстве современных моделей достаточно изменить несколько параметров в меню, чтобы звучание стало чище и приятнее.

Что именно стоит проверить в меню "Звук"

Самый быстрый способ получить ощутимый результат — переключиться между готовыми аудиопрофилями. В телевизорах они могут называться вроде "Диалоги", "Кино" или "Музыка": в первом случае речь обычно становится выразительнее, во втором — эффекты звучат глубже, а общая сцена воспринимается объемнее.

Еще одна типичная проблема — "скачки" громкости, когда тихие сцены почти не слышны, а резкие моменты звучат слишком громко. Для этого в настройках часто предусмотрено выравнивание громкости, которое может скрываться под названием "динамическое сжатие диапазона" (DRC, Dynamic Range Compression).

Если звучание кажется "плоским" или наоборот чересчур резким, поможет эквалайзер. В нём можно отдельно подкорректировать низкие, средние и высокие частоты: небольшое изменение балансов способно сделать голоса более чёткими, а общее звучание — более сбалансированным. Обычно эквалайзер размещён в разделе "Звук" — "Дополнительные" или "Расширенные настройки".

Для тех, кто использует внешнюю акустику, важно проверить HDMI ARC или eARC (Audio Return Channel). Эта функция позволяет передавать звук с телевизора на саундбар, AV-ресивер или домашний кинотеатр одним HDMI-кабелем. В более новых моделях eARC также поддерживает многоканальный звук высокого разрешения, включая Dolby Atmos.

Отдельно в меню может быть пункт, определяющий, какие динамики работают — встроенные, внешние или оба варианта одновременно. Иногда там же есть параметр размера колонок ("малые" или "большие"): от этого зависит, как телевизор распределяет частоты, чтобы басы не терялись, а высокие не искажались. Если эти настройки выставлены неудачно, звук может казаться пустым или перегруженным даже на качественной технике.

