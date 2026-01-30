Як покращити звук телевізора без саундбара — 5 простих налаштувань

В руках пульт від смарттелевізора. Фото: Unsplash

Коли звук у телевізорі розчаровує навіть більше, ніж картинка, не обов'язково одразу купувати саундбар чи домашній кінотеатр. У більшості сучасних моделей достатньо змінити кілька параметрів у меню, щоб звучання стало чистішим і приємнішим.

Що саме варто перевірити в меню "Звук"

Найшвидший спосіб отримати відчутний результат — перемкнутися між готовими аудіопрофілями. У телевізорах вони можуть називатися на кшталт "Діалоги", "Кіно" або "Музика": у першому випадку мова зазвичай стає виразнішою, у другому — ефекти звучать глибше, а загальна сцена сприймається об'ємніше.

Ще одна типова проблема — "стрибки" гучності, коли тихі сцени майже не чути, а різкі моменти звучать надто голосно. Для цього в налаштуваннях часто передбачене вирівнювання гучності, яке може ховатися під назвою "динамічне стиснення діапазону" (DRC, Dynamic Range Compression).

Якщо звучання здається "плоским" або навпаки надто різким, допоможе еквалайзер. У ньому можна окремо підкоригувати низькі, середні та високі частоти: невелика зміна балансів здатна зробити голоси чіткішими, а загальне звучання — більш збалансованим. Зазвичай еквалайзер розміщений у розділі "Звук" — "Додаткові" або "Розширені налаштування".

Для тих, хто використовує зовнішню акустику, важливо перевірити HDMI ARC або eARC (Audio Return Channel). Ця функція дозволяє передавати звук із телевізора на саундбар, AV-ресивер чи домашній кінотеатр одним HDMI-кабелем. У новіших моделях eARC також підтримує багатоканальний звук високої роздільної здатності, включно з Dolby Atmos.

Окремо в меню може бути пункт, що визначає, які динаміки працюють — вбудовані, зовнішні або обидва варіанти одночасно. Інколи там же є параметр розміру колонок ("малі" або "великі"): від цього залежить, як телевізор розподіляє частоти, щоб баси не губилися, а високі не спотворювалися. Якщо ці налаштування виставлені невдало, звук може здаватися порожнім або перевантаженим навіть на якісній техніці.

