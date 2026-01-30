Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 5 налаштувань телевізора, які дійсно покращують звук

5 налаштувань телевізора, які дійсно покращують звук

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 16:32
Як покращити звук телевізора без саундбара — 5 простих налаштувань
В руках пульт від смарттелевізора. Фото: Unsplash

Коли звук у телевізорі розчаровує навіть більше, ніж картинка, не обов'язково одразу купувати саундбар чи домашній кінотеатр. У більшості сучасних моделей достатньо змінити кілька параметрів у меню, щоб звучання стало чистішим і приємнішим.

Про це пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Що саме варто перевірити в меню "Звук"

Найшвидший спосіб отримати відчутний результат — перемкнутися між готовими аудіопрофілями. У телевізорах вони можуть називатися на кшталт "Діалоги", "Кіно" або "Музика": у першому випадку мова зазвичай стає виразнішою, у другому — ефекти звучать глибше, а загальна сцена сприймається об'ємніше.

Ще одна типова проблема — "стрибки" гучності, коли тихі сцени майже не чути, а різкі моменти звучать надто голосно. Для цього в налаштуваннях часто передбачене вирівнювання гучності, яке може ховатися під назвою "динамічне стиснення діапазону" (DRC, Dynamic Range Compression).

Якщо звучання здається "плоским" або навпаки надто різким, допоможе еквалайзер. У ньому можна окремо підкоригувати низькі, середні та високі частоти: невелика зміна балансів здатна зробити голоси чіткішими, а загальне звучання — більш збалансованим. Зазвичай еквалайзер розміщений у розділі "Звук" — "Додаткові" або "Розширені налаштування".

Для тих, хто використовує зовнішню акустику, важливо перевірити HDMI ARC або eARC (Audio Return Channel). Ця функція дозволяє передавати звук із телевізора на саундбар, AV-ресивер чи домашній кінотеатр одним HDMI-кабелем. У новіших моделях eARC також підтримує багатоканальний звук високої роздільної здатності, включно з Dolby Atmos.

Окремо в меню може бути пункт, що визначає, які динаміки працюють — вбудовані, зовнішні або обидва варіанти одночасно. Інколи там же є параметр розміру колонок ("малі" або "великі"): від цього залежить, як телевізор розподіляє частоти, щоб баси не губилися, а високі не спотворювалися. Якщо ці налаштування виставлені невдало, звук може здаватися порожнім або перевантаженим навіть на якісній техніці.

Нагадаємо, з роками смарттелевізори часто втрачають швидкодію. Водночас придбання нового телевізора чи окремої приставки — не єдиний спосіб повернути більш плавну роботу пристрою.

Також ми писали, що телевізори сьогодні працюють по кілька годин на день, особливо з поширенням стримінгових сервісів. Звичка залишати екран увімкненим "для фону" може непомітно пришвидшувати зношування техніки та збільшувати витрати на електроенергію.

технології звуки телевізор побутова техніка функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації