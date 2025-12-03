Android получит Call Reason — как будет работать пометка "Срочно" в звонках

Обычный и срочный звонок на Android. Фото: Google

Google тестирует новый инструмент в приложении "Телефон", который позволяет отправителю отмечать важность вызова. Пометка "Срочно" будет появляться как во время входящего звонка, так и в журнале вызовов, если абонент не ответил.

Об этом говорится в блоге Google.

Как будет работать Call Reason

Call Reason пока доступна в тестовом режиме в стандартном приложении Phone by Google для Android. Перед отправкой вызова пользователь может обозначить его как "срочный", и тогда соответствующая отметка отобразится на экране того, кому звонят. Если человек не взял трубку, этот статус будет виден и в истории звонков, что может напомнить о необходимости перезвонить по конкретному поводу.

Срочный вызов на Android. Фото: Google

Функция действует только между абонентами, которые добавили друг друга в контакты и пользуются стандартным приложением для звонков от Google. Такая отметка поможет понять, что вызов стоит не игнорировать или не сбрасывать в голосовую почту, а в случае пропущенного звонка — подскажет, почему именно звонили.

Пока Call Reason поддерживает только один тип пометки — "Срочно". В Google предполагают, что в дальнейшем могут появиться другие варианты сообщений или возможность добавлять собственный короткий комментарий к вызову.

Сейчас функцию постепенно разворачивают в бета-версии, а доступность зависит от производителя смартфона. Проверить, есть ли обновление, можно в Google Play в разделе "Управление приложениями", а также в настройках убедиться, что Phone by Google установлено как основное приложение для звонков.

