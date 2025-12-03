Видео
Главная Технологии В Android появятся срочные вызовы — как это будет работать

В Android появятся срочные вызовы — как это будет работать

Ua en ru
Дата публикации 3 декабря 2025 14:24
Android получит Call Reason — как будет работать пометка "Срочно" в звонках
Обычный и срочный звонок на Android. Фото: Google

Google тестирует новый инструмент в приложении "Телефон", который позволяет отправителю отмечать важность вызова. Пометка "Срочно" будет появляться как во время входящего звонка, так и в журнале вызовов, если абонент не ответил.

Об этом говорится в блоге Google.

Читайте также:

Как будет работать Call Reason

Call Reason пока доступна в тестовом режиме в стандартном приложении Phone by Google для Android. Перед отправкой вызова пользователь может обозначить его как "срочный", и тогда соответствующая отметка отобразится на экране того, кому звонят. Если человек не взял трубку, этот статус будет виден и в истории звонков, что может напомнить о необходимости перезвонить по конкретному поводу.

Срочный вызов на Android
Срочный вызов на Android. Фото: Google

Функция действует только между абонентами, которые добавили друг друга в контакты и пользуются стандартным приложением для звонков от Google. Такая отметка поможет понять, что вызов стоит не игнорировать или не сбрасывать в голосовую почту, а в случае пропущенного звонка — подскажет, почему именно звонили.

Пока Call Reason поддерживает только один тип пометки — "Срочно". В Google предполагают, что в дальнейшем могут появиться другие варианты сообщений или возможность добавлять собственный короткий комментарий к вызову.

Сейчас функцию постепенно разворачивают в бета-версии, а доступность зависит от производителя смартфона. Проверить, есть ли обновление, можно в Google Play в разделе "Управление приложениями", а также в настройках убедиться, что Phone by Google установлено как основное приложение для звонков.

Напомним, скрытые меню в Android-смартфонах позволяют быстро проверить "здоровье" устройства без обращения в сервисный центр и вовремя заметить потенциальные неисправности. Samsung и Xiaomi имеют собственные инструменты диагностики, но пользоваться ими следует осторожно, чтобы случайно не повредить данные или систему.

Также мы писали, что многие владельцы Android хорошо знают базовые возможности своих смартфонов, но часто обходят вниманием функции, которые способны существенно повысить удобство пользования. Некоторые привычные настройки не только сдерживают потенциал устройства, но и делают его более медленным и менее комфортным в ежедневной работе.

Google Android смартфон звонки функции обновления
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
