Android отримає Call Reason — як працюватиме позначка "Терміново" у дзвінках

Звичайний та терміновий дзвінок на Android. Фото: Google

Google тестує новий інструмент у застосунку "Телефон", який дозволяє відправнику відзначати важливість виклику. Позначка "Терміново" з'являтиметься як під час вхідного дзвінка, так і в журналі викликів, якщо абонент не відповів.

Про це йдеться в блозі Google.

Як працюватиме Call Reason

Call Reason наразі доступна в тестовому режимі в стандартному додатку Phone by Google для Android. Перед відправленням виклику користувач може позначити його як "терміновий", і тоді відповідна відмітка відобразиться на екрані того, кому телефонують. Якщо людина не взяла слухавку, цей статус буде видно й в історії дзвінків, що може нагадати про потребу передзвонити з конкретного приводу.

Терміновий виклик на Android. Фото: Google

Функція діє лише між абонентами, які додали одне одного до контактів і користуються стандартним застосунком для дзвінків від Google. Така позначка допоможе зрозуміти, що виклик варто не ігнорувати або не скидати у голосову пошту, а у разі пропущеного дзвінка — підкаже, чому саме телефонували.

Поки що Call Reason підтримує лише один тип позначки — "Терміново". У Google припускають, що надалі можуть з'явитися інші варіанти повідомлень або можливість додавати власний короткий коментар до виклику.

Наразі функцію поступово розгортають у бета-версії, а доступність залежить від виробника смартфона. Перевірити, чи є оновлення, можна в Google Play у розділі "Керування додатками", а також у налаштуваннях переконатися, що Phone by Google встановлено як основний застосунок для дзвінків.

