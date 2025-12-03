Відео
В Android з'являться термінові виклики — як це працюватиме

В Android з'являться термінові виклики — як це працюватиме

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 14:24
Android отримає Call Reason — як працюватиме позначка "Терміново" у дзвінках
Звичайний та терміновий дзвінок на Android. Фото: Google

Google тестує новий інструмент у застосунку "Телефон", який дозволяє відправнику відзначати важливість виклику. Позначка "Терміново" з'являтиметься як під час вхідного дзвінка, так і в журналі викликів, якщо абонент не відповів.

Про це йдеться в блозі Google.

Читайте також:

Як працюватиме Call Reason

Call Reason наразі доступна в тестовому режимі в стандартному додатку Phone by Google для Android. Перед відправленням виклику користувач може позначити його як "терміновий", і тоді відповідна відмітка відобразиться на екрані того, кому телефонують. Якщо людина не взяла слухавку, цей статус буде видно й в історії дзвінків, що може нагадати про потребу передзвонити з конкретного приводу.

Срочный вызов на Android
Терміновий виклик на Android. Фото: Google

Функція діє лише між абонентами, які додали одне одного до контактів і користуються стандартним застосунком для дзвінків від Google. Така позначка допоможе зрозуміти, що виклик варто не ігнорувати або не скидати у голосову пошту, а у разі пропущеного дзвінка — підкаже, чому саме телефонували.

Поки що Call Reason підтримує лише один тип позначки — "Терміново". У Google припускають, що надалі можуть з'явитися інші варіанти повідомлень або можливість додавати власний короткий коментар до виклику.

Наразі функцію поступово розгортають у бета-версії, а доступність залежить від виробника смартфона. Перевірити, чи є оновлення, можна в Google Play у розділі "Керування додатками", а також у налаштуваннях переконатися, що Phone by Google встановлено як основний застосунок для дзвінків.

Нагадаємо, приховані меню в Android-смартфонах дають змогу швидко перевірити "здоров'я" пристрою без звернення до сервісного центру та вчасно помітити потенційні несправності. Samsung та Xiaomi мають власні інструменти діагностики, але користуватися ними варто обережно, аби випадково не пошкодити дані чи систему.

Також ми писали, що багато власників Android добре знають базові можливості своїх смартфонів, але часто обходять увагою функції, які здатні суттєво підвищити зручність користування. Деякі звичні налаштування не лише стримують потенціал пристрою, а й роблять його повільнішим і менш комфортним у щоденній роботі.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
