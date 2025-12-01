Приховані меню Samsung, Xiaomi та iPhone — які коди відкривають таємні функції

В руках смартфон Samsung Galaxy. Фото: Unsplash

Приховані меню у смартфонах дозволяють перевірити "здоров'я" пристрою без візиту до сервісного центру та вчасно виявити можливі проблеми. У Samsung, Xiaomi та iPhone є власні інструменти діагностики, але користуватися ними потрібно обережно, щоб не нашкодити даним і системі.

Секретні коди для Android-смартфонів

Виробники Android-пристроїв, зокрема Samsung і Xiaomi, залишають у прошивці спеціальні інженерні меню, створені передусім для технічних спеціалістів. Водночас звичайний користувач також може отримати до них доступ і перевірити роботу основних апаратних компонентів — екрана, динаміків, сенсора, камери чи вібромотора.

На смартфонах Samsung приховане тестове меню відкривається через набір коду #0# у стандартному додатку "Телефон". Після цього на екрані з'являється діагностичний інтерфейс, де можна протестувати відображення кольорів, чутливість сенсора, роботу камер і вібрації. Такий інструмент особливо корисний під час купівлі вживаного смартфона, щоб переконатися в справності модулів.

Ще один важливий код для власників Samsung — *#06#, який виводить на екран IMEI-номер пристрою. Це універсальна комбінація, що працює на більшості сучасних телефонів і допомагає швидко знайти унікальний ідентифікатор гаджета.

Користувачам Xiaomi повна діагностика доступна за комбінацією ##6484##. Після її введення відкривається меню тестування гіроскопа, датчиків, модулів зв'язку та інших компонентів. Це дозволяє звірити фактичний стан пристрою із заявленими виробником характеристиками.

Для деяких старіших моделей Huawei та інших Android-брендів — vivo, OPPO, Motorola, Realme тощо — інженерне меню може запускатися за допомогою подібного коду ##2846579##. Однак конкретні комбінації відрізняються залежно від моделі та прошивки.

Важливо пам'ятати, що інженерні меню створені для діагностики, а не для експериментів із невідомими параметрами. Зміна системних налаштувань без розуміння наслідків може призвести до збоїв у роботі смартфона.

Як iPhone стежить за "здоров'ям" системи

На відміну від Android-смартфонів, iPhone не пропонує користувачам відкритих інженерних меню. Apple інтегрувала інструменти діагностики безпосередньо в iOS, зробивши їх частиною системних налаштувань.

Ключовий показник стану iPhone — "здоров'я" батареї. Щоб його перевірити, потрібно відкрити розділ "Налаштування" — "Акумулятор" — "Стан акумулятора та заряджання". Там відображається "Максимальна місткість" — якщо показник опускається нижче 80%, це сигнал, що акумулятор втратив значну частину ресурсу. У такому разі варто задуматися про заміну батареї або оновлення смартфона.

Також iOS постійно формує системні звіти про роботу модулів. У розділі "Конфіденційність та безпека" доступні "Дані аналітики" — це технічні логи, які, на перший погляд, мають вигляд неструктурованих. Досвідчений користувач може знайти в них згадки про збої, приховані перегріви, падіння продуктивності чи нетипове енергоспоживання окремими застосунками.

