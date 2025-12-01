Видео
Скрытые меню Samsung и Xiaomi — где найти тайные функции

Скрытые меню Samsung и Xiaomi — где найти тайные функции

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 14:24
Скрытые меню Samsung, Xiaomi и iPhone — какие коды открывают тайные функции
В руках смартфон Samsung Galaxy. Фото: Unsplash

Скрытые меню в смартфонах позволяют проверить "здоровье" устройства без визита в сервисный центр и вовремя выявить возможные проблемы. У Samsung, Xiaomi и iPhone есть собственные инструменты диагностики, но пользоваться ими нужно осторожно, чтобы не навредить данным и системе.

Об этом пишет РБК-Украина.

Секретные коды для Android-смартфонов

Производители Android-устройств, в частности Samsung и Xiaomi, оставляют в прошивке специальные инженерные меню, созданные прежде всего для технических специалистов. В то же время обычный пользователь также может получить к ним доступ и проверить работу основных аппаратных компонентов — экрана, динамиков, сенсора, камеры или вибромотора.

На смартфонах Samsung скрытое тестовое меню открывается через набор кода #0# в стандартном приложении "Телефон". После этого на экране появляется диагностический интерфейс, где можно протестировать отображение цветов, чувствительность сенсора, работу камер и вибрации. Такой инструмент особенно полезен при покупке подержанного смартфона, чтобы убедиться в исправности модулей.

Еще один важный код для владельцев Samsung — *#06#, который выводит на экран IMEI-номер устройства. Это универсальная комбинация, работающая на большинстве современных телефонов и помогающая быстро найти уникальный идентификатор гаджета.

Пользователям Xiaomi полная диагностика доступна по комбинации ##6484###. После ее ввода открывается меню тестирования гироскопа, датчиков, модулей связи и других компонентов. Это позволяет сверить фактическое состояние устройства с заявленными производителем характеристиками.

Для некоторых более старых моделей Huawei и других Android-брендов — vivo, OPPO, Motorola, Realme и т.д. — инженерное меню может запускаться с помощью подобного кода ##2846579##. Однако конкретные комбинации отличаются в зависимости от модели и прошивки.

Важно помнить, что инженерные меню созданы для диагностики, а не для экспериментов с неизвестными параметрами. Изменение системных настроек без понимания последствий может привести к сбоям в работе смартфона.

Как iPhone следит за "здоровьем" системы

В отличие от Android-смартфонов, iPhone не предлагает пользователям открытых инженерных меню. Apple интегрировала инструменты диагностики непосредственно в iOS, сделав их частью системных настроек.

Ключевой показатель состояния iPhone — "здоровье" батареи. Чтобы его проверить, нужно открыть раздел "Настройки" — "Аккумулятор" — "Состояние аккумулятора и зарядки". Там отображается "Максимальная емкость" — если показатель опускается ниже 80%, это сигнал, что аккумулятор потерял значительную часть ресурса. В таком случае стоит задуматься о замене батареи или обновлении смартфона.

Также iOS постоянно формирует системные отчеты о работе модулей. В разделе "Конфиденциальность и безопасность" доступны "Данные аналитики" — это технические логи, которые, на первый взгляд, выглядят неструктурированными. Опытный пользователь может найти в них упоминания о сбоях, скрытых перегревах, падении производительности или нетипичном энергопотреблении отдельными приложениями.

Напомним, во время частых отключений электроэнергии каждый процент заряда смартфона становится особенно ценным. Однако увеличить автономность Android-устройства можно без дополнительных аксессуаров.

Также мы писали, что в эпоху стремительного развития технологий смартфоны устаревают гораздо быстрее, чем пользователи успевают привыкнуть к их функциям. Если устройство работает медленно, регулярно раздражает и не справляется с ежедневными задачами, это может свидетельствовать о том, что оно уже не соответствует современным требованиям.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
