ТОП-5 трендов современных смартфонов, которые хотелось бы, чтобы уже исчезли

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

В современном мире производители смартфонов активно внедряют новые функции и меняют дизайн, однако не все тренды приносят пользу. Некоторые из них кажутся лишними, неудобными или даже вредными для пользователей.

О пяти тенденциях, которые стоит оставить в прошлом, пишет MakeUseOf.

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ИИ стал главной темой 2025 года, но действительно ли он настолько необходим? Например, серия Samsung Galaxy S25 не имеет существенных обновлений по сравнению с S24 — основные изменения касаются только новых ИИ-функций. То же самое касается iPhone — хотя функция Magic Eraser полезна, большинство других возможностей на основе ИИ кажутся бесполезными. Многие пользователи, в том числе и те, кто не являются техническими энтузиастами, просто не используют их.

Безусловно, развитие генеративного ИИ важно, но не тогда, когда оно отвлекает внимание от настоящих инноваций в железе и функциональности устройств.

Все большие дисплеи

Даже людям с большими руками трудно удобно пользоваться гигантскими телефонами, однако производители продолжают увеличивать размеры экранов. Флагманские модели становятся все больше, и найти компактный смартфон с премиальными характеристиками все сложнее.

Например, ASUS Zenfone 10 в 2022 году имел компактный 5,9-дюймовый дисплей, что сделало его популярным среди поклонников небольших телефонов. Однако его преемник — ASUS Zenfone 11 Ultra — получил 6,9-дюймовый экран, что полностью изменило концепцию устройства.

Google и Apple еще предлагают "компактные" модели с 6,3-дюймовыми дисплеями, но даже они кажутся слишком большими. Иногда возникает желание, чтобы iPhone Mini вернулся на рынок.

Стеклянные задние панели

Стекло делает смартфоны более уязвимыми к повреждениям и добавляет лишний вес. Металлические корпуса имели бы больше смысла, но они затрудняют беспроводную зарядку. Лучшей альтернативой мог бы стать качественно переработанный пластик.

Такой материал легче, менее хрупкий и может иметь премиальный вид при правильном исполнении. Было бы замечательно увидеть его более широкое применение в смартфонах различных ценовых категорий.

Чрезмерное количество камер

Некоторые производители пытаются поразить покупателей, добавляя 3-4 камеры даже в среднебюджетные модели. Однако больше камер не означает лучшее качество съемки. Во многих смартфонах дополнительные модули, например, 2-мегапиксельный макрообъектив или ультраширокий модуль, не дают хороших результатов.

Гораздо лучше иметь одну или две качественные камеры, чем несколько посредственных. Apple придерживается этого принципа, предлагая высококачественные модули вместо маркетинговых уловок с лишними объективами.

Слишком тонкие рамки

Некоторые пользователи стремятся к максимально тонким рамкам вокруг дисплея, но действительно ли это нужно? Телефоны с OLED-экранами и темным режимом выглядят эстетично даже с небольшими рамками.

Стоит вспомнить о неудачном эксперименте Samsung с Galaxy S7 Edge — изогнутые экраны вызывали случайные нажатия и дорогой ремонт. Если стремление к минимальным рамкам вернет нас к подобным дизайнерским решениям, то этот тренд лучше оставить в прошлом.

Напомним, пользователи Android-смартфонов не используют большинство полезных функций в своих устройствах. Иногда такое пользование можно считать ошибкой, поскольку оно ухудшает пользовательский опыт.

Также мы писали, что Samsung наконец добавила в свои смартфоны возможность выключать автоматическое затемнение экрана, когда заряд батареи находится на уровне 5%. Найти соответствующий переключатель можно в обновлении One UI 7.