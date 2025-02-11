ТОП-5 трендів сучасних смартфонів, які б хотілося, щоб уже зникли

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

У сучасному світі виробники смартфонів активно впроваджують нові функції та змінюють дизайн, проте не всі тренди приносять користь. Деякі з них здаються зайвими, незручними або навіть шкідливими для користувачів.

Про п'ять тенденцій, які варто залишити в минулому, пише MakeUseOf.

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ШІ став головною темою 2025 року, але чи справді він настільки необхідний? Наприклад, серія Samsung Galaxy S25 не має суттєвих оновлень у порівнянні з S24 — основні зміни стосуються лише нових ШІ-функцій. Те ж саме стосується iPhone — хоча функція Magic Eraser корисна, більшість інших можливостей на основі ШІ здаються марними. Багато користувачів, зокрема й ті, хто не є технічними ентузіастами, просто не використовують їх.

Безумовно, розвиток генеративного ШІ важливий, але не тоді, коли він відвертає увагу від справжніх інновацій у залізі та функціональності пристроїв.

Все більші дисплеї

Навіть людям із великими руками важко зручно користуватися гігантськими телефонами, проте виробники продовжують збільшувати розміри екранів. Флагманські моделі стають усе більшими, і знайти компактний смартфон з преміальними характеристиками дедалі складніше.

Наприклад, ASUS Zenfone 10 у 2022 році мав компактний 5,9-дюймовий дисплей, що зробило його популярним серед шанувальників невеликих телефонів. Однак його наступник — ASUS Zenfone 11 Ultra — отримав 6,9-дюймовий екран, що повністю змінило концепцію пристрою.

Google та Apple ще пропонують "компактні" моделі з 6,3-дюймовими дисплеями, але навіть вони здаються занадто великими. Іноді виникає бажання, щоб iPhone Mini повернувся на ринок.

Скляні задні панелі

Скло робить смартфони вразливішими до пошкоджень і додає зайву вагу. Металеві корпуси мали б більше сенсу, але вони ускладнюють бездротову зарядку. Найкращою альтернативою міг би стати якісно перероблений пластик.

Такий матеріал легший, менш крихкий і може мати преміальний вигляд за правильного виконання. Було б чудово побачити його ширше застосування у смартфонах різних цінових категорій.

Надмірна кількість камер

Деякі виробники намагаються вразити покупців, додаючи 3-4 камери навіть у середньобюджетні моделі. Однак більше камер не означає кращу якість знімання. У багатьох смартфонах додаткові модулі, наприклад, 2-мегапіксельний макрооб'єктив або ультраширокий модуль, не дають хороших результатів.

Набагато краще мати одну або дві якісні камери, ніж кілька посередніх. Apple дотримується цього принципу, пропонуючи високоякісні модулі замість маркетингових хитрощів із зайвими об'єктивами.

Занадто тонкі рамки

Деякі користувачі прагнуть до максимально тонких рамок навколо дисплея, але чи це справді потрібно? Телефони з OLED-екранами та темним режимом мають естетичний вигляд навіть із невеликими рамками.

Варто згадати про невдалий експеримент Samsung із Galaxy S7 Edge — вигнуті екрани спричиняли випадкові натискання та дорожчий ремонт. Якщо прагнення до мінімальних рамок поверне нас до подібних дизайнерських рішень, то цей тренд краще залишити в минулому.

Нагадаємо, користувачі Android-смартфонів не використовують більшість корисних функцій у своїх пристроях. Іноді таке користування можна вважати помилкою, оскільки воно погіршує користувацький досвід.

Також ми писали, що Samsung нарешті додала у свої смартфони можливість вимикати автоматичне затемнення екрана, коли заряд батареї знаходиться на рівні 5%. Знайти відповідний перемикач можна в оновленні One UI 7.