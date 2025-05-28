Дуров сообщил о сотрудничестве с Маском — в Telegram появится чат-бот Grok

Коллаборация Grok и Telegram. Фото: скриншот/Telegram

Telegram заключил однолетнее соглашение с компанией xAI, основанной Илоном Маском, чтобы уже этим летом внедрить в свое приложение чат-бот Grok. По словам Павла Дурова, сотрудничество не только откроет для более миллиарда пользователей мессенджера "лучшие технологии ИИ на рынке", но и существенно усилит финансовую стабильность компании.

Об этом сообщил Павел Дуров в Telegram.

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Что известно о партнерстве

В рамках договоренностей Telegram получит 300 млн долларов в виде наличных и доли в капитале xAI, а также половину доходов от подписок Grok, проданных через платформу мессенджера. Предполагается, что Grok будет интегрирован во все клиенты Telegram — от мобильных приложений до десктопной и веб-версии, что позволит пользователям напрямую взаимодействовать с ИИ-помощником, не покидая чатов.

Какие функции будут доступны в Grok в Telegram

Судя по короткому видеоролику с возможностями Grok в Telegram, пользователи будут иметь закрепленный диалог с чат-ботом в мессенджере.

Пользователи смогут обращаться к Grok непосредственно через поле поиска. Чат-бот будет сохранять все предыдущие запросы и сортировать их по тематикам. Кроме этого, искусственный интеллект сможет улучшать ваши сообщения, сводить их к определенному стилю и расширять.

Также, если в личном или групповом диалоге пользователь будет иметь непрочитанные сообщения, он сможет попросить чат-бота сделать их обзор и кратко рассказать о содержании. Функции суммирования также будут доступны и для файлов, содержащихся в диалоге — PDF-документы, ссылки на статьи и тому подобное. Grok поможет пользователям проверять правдивость информации в каналах благодаря функции "фактчекинга".

Пользователи, которые любят кастомизацию, смогут создавать собственные стикеры и генерировать изображения профиля.

Обещают, что новые возможности станут доступны в Telegram уже летом.

Напомним, Telegram недавно выпустил большое обновление, которое сделало групповые чаты удобными и расширило функциональность для предприятий. Среди главных нововведений — поддержка защищенных групповых звонков, расширенные возможности ботов в Telegram Business, новые инструменты для отправки подарков, упрощенная система обжалования блокировок, а также обновленные жесты управления для пользователей iOS и Android.

Также мы писали, что Илон Маск объявил о запуске своего чат-бота Grok на основе ИИ в мессенджере Telegram. В то же время доступ к этой функции получат только пользователи Telegram Premium.