Дуров повідомив про співпрацю з Маском — в Telegram з'явиться чатбот Grok

Колаборація Grok та Telegram. Фото: скриншот/Telegram

Telegram уклав однорічну угоду з компанією xAI, заснованою Ілоном Маском, щоб уже цього літа впровадити у свій застосунок чатбот Grok. За словами Павла Дурова, співпраця не лише відкриє для понад мільярда користувачів месенджера "найкращі технології ШІ на ринку", а й суттєво підсилить фінансову стабільність компанії.

Про це повідомив Павло Дуров у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про партнерство

У межах домовленостей Telegram отримає 300 млн доларів у вигляді готівки та частки в капіталі xAI, а також половину доходів від підписок Grok, проданих через платформу месенджера. Передбачається, що Grok буде інтегровано у всі клієнти Telegram — від мобільних застосунків до десктопної та вебверсії, що дозволить користувачам безпосередньо взаємодіяти з ШІ-помічником, не залишаючи чатів.

Які функції будуть доступні в Grok у Telegram

Судячи з короткого відеоролика з можливостями Grok у Telegram, користувачі матимуть закріплений діалог з чатботом у месенджері.

Користувачі зможуть звертатися до Grok безпосередньо через поле пошуку. Чатбот зберігатиме всі попередні запити та сортуватиме їх за тематиками. Окрім цього, штучний інтелект зможе покращувати ваші повідомлення, зводити їх до певного стилю та розширювати.

Також, якщо в особистому або груповому діалозі користувач матиме непрочитані повідомлення, він зможе попросити чатбота зробити їхній огляд та коротко розповісти про вміст. Функції підсумування також будуть доступні й для файлів, що містяться в діалозі — PDF-документи, посилання на статті тощо. Grok допоможе користувачам перевіряти правдивість інформації в каналах завдяки функції "фактчекінга".

Користувачі, які полюбляють кастомізацію, зможуть створювати власні стікери та генерувати зображення профілю.

Обіцяють, що нові можливості стануть доступними в Telegram вже влітку.

Нагадаємо, Telegram нещодавно випустив велике оновлення, яке зробило групові чати зручнішими та розширило функціональність для підприємств. Серед головних нововведень — підтримка захищених групових дзвінків, розширені можливості ботів у Telegram Business, нові інструменти для надсилання подарунків, спрощена система оскарження блокувань, а також оновлені жести управління для користувачів iOS і Android.

Також ми писали, що Ілон Маск оголосив про запуск свого чатбота Grok на основі ШІ у месенджері Telegram. Водночас доступ до цієї функції отримають лише користувачі Telegram Premium.