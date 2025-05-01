Telegram запускає захищені відеодзвінки та ШІ-ботів — що ще нового

Смартфон із месенджером Telegram в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Telegram випустив масштабне оновлення, яке водночас спрощує спілкування у групах і відкриває нові можливості для бізнес-користувачів. Головними новинками стали групові виклики з наскрізним шифруванням, розширені права для чатботів у Telegram Business, гнучкі налаштування подарунків, швидший механізм оскарження блокувань та нові жести для iOS і Android.

Про це йдеться в офіційному блозі Telegram.

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Що нового з'явилося в оновленні Telegram

Нині конференц-дзвінок можна ініціювати без окремого групового чату й запросити до 200 учасників, ділитися аудіо, відео чи екраном, а приєднатися можна за посиланням або QR-кодом. Перевірка безпеки відбувається через чотири емодзі на екрані, а сама система використовує технологію, схожу на блокчейн, тому ніхто, зокрема Telegram, не здатен непомітно підслухати розмову. Компанія, як і раніше, обіцяє 100 000 доларів тому, хто зламає її протокол.

Нові конференц-дзвінки в Telegram з можливістю додати до 200 учасників. Фото: Telegram

Долучитися до виклику можна трьома способами: натиснути "Додати учасника" безпосередньо під час дзвінка, створити новий виклик у вкладці "Виклики" або надіслати посилання, що генерується одразу з цієї вкладки, а за потреби воно перетворюється на QR-код.

Для бізнес-користувачів, які передплатили Telegram Premium, з'явилася можливість під'єднати сторонні чатботи, зокрема на базі ШІ. Їм можна видавати окремі дозволи:

редагувати повідомлення;

змінювати фото профілю;

публікувати історії тощо.

Телеграм надає понад десять нових інструментів, що дозволяють повністю автоматизувати відповіді, оформлення профілю й продажі.

Додавання та налаштування дозволів для чатботів в Telegram. Фото: Telegram

Функція подарунків отримала власну кнопку в полі введення повідомлення, а користувачі тепер самі обирають, які презенти відображати в профілі та від кого їх приймати. Популярні акаунти можуть, наприклад, залишити лише унікальні чи рідкісні подарунки, щоб зменшити потік сповіщень.

Користувачі, чиї акаунти заблокували помилково, тепер не виходять із системи автоматично: обліковий запис "заморожується" — відправляти повідомлення неможливо, зате можна подати апеляцію прямо в застосунку. Якщо модератори переглянуть рішення, доступ буде повністю відновлено.

Заморожені акаунти можуть подавати апеляції. Фото: Telegram

Щоб пересилати повідомлення ще швидше, достатньо утримати стрілку, провести пальцем до чату "Збережене" чи останнього контакту та відпустити — жест уже працює на обох мобільних платформах. На iOS додали ще й свайп вправо у списку історій, який миттєво відкриває редактор нового допису.

Повідомлення отримали більше можливостей взаємодії. Фото: Telegram

Telegram на цьому не зупиняється: команда вже планує наступні покращення та, як жартують розробники, обговорює їх у нових зашифрованих групових викликах.

Нагадаємо, втрата профілю в Telegram через дії шахраїв — справжній стрес для кожного користувача. Попри це, не варто панікувати одразу, оскільки ще є шанс на відновлення акаунта.

Також ми писали, що Ілон Маск офіційно заявив, що його чатбот Grok з'явився в Telegram. Його можуть знайти і скористатися ним лише підписники тарифу Telegram Premium.