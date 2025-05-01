Telegram запускает защищенные видеозвонки и ИИ-ботов — что еще нового

Смартфон с мессенджером Telegram в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Telegram выпустил масштабное обновление, которое одновременно упрощает общение в группах и открывает новые возможности для бизнес-пользователей. Главными новинками стали групповые вызовы со сквозным шифрованием, расширенные права для чат-ботов в Telegram Business, гибкие настройки подарков, более быстрый механизм обжалования блокировок и новые жесты для iOS и Android.

Об этом говорится в официальном блоге Telegram.

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Что нового появилось в обновлении Telegram

Теперь конференц-звонок можно инициировать без отдельного группового чата и пригласить до 200 участников, делиться аудио, видео или экраном, а присоединиться можно по ссылке или QR-коду. Проверка безопасности происходит через четыре эмодзи на экране, а сама система использует технологию, похожую на блокчейн, поэтому никто, в том числе Telegram, не способен незаметно подслушать разговор. Компания по-прежнему обещает 100 000 долларов тому, кто взломает ее протокол.

Новые конференц-звонки в Telegram с возможностью добавить до 200 участников. Фото: Telegram

Присоединиться к вызову можно тремя способами: нажать "Добавить участника" непосредственно во время звонка, создать новый вызов во вкладке "Вызовы" или отправить ссылку, которая генерируется сразу с этой вкладки, а при необходимости она превращается в QR-код.

Для бизнес-пользователей, которые подписались на Telegram Premium, появилась возможность подключить сторонние чат-боты, в том числе на базе ИИ. Им можно выдавать отдельные разрешения:

редактировать сообщения;

менять фото профиля;

публиковать истории и тому подобное.

Телеграм предоставляет более десяти новых инструментов, позволяющих полностью автоматизировать ответы, оформление профиля и продажи.

Добавление и настройка разрешений для чатботов в Telegram. Фото: Telegram

Функция подарков получила собственную кнопку в поле ввода сообщения, а пользователи теперь сами выбирают, какие презенты отображать в профиле и от кого их принимать. Популярные аккаунты могут, например, оставить только уникальные или редкие подарки, чтобы уменьшить поток уведомлений.

Пользователи, чьи аккаунты заблокировали по ошибке, теперь не выходят из системы автоматически: учетная запись "замораживается" — отправлять сообщения невозможно, зато можно подать апелляцию прямо в приложении. Если модераторы пересмотрят решение, доступ будет полностью восстановлен.

Замороженные аккаунты могут подавать апелляции. Фото: Telegram

Чтобы пересылать сообщения еще быстрее, достаточно удержать стрелку, провести пальцем к чату "Сохраненное" или последнему контакту и отпустить — жест уже работает на обеих мобильных платформах. На iOS добавили еще и свайп вправо в списке историй, который мгновенно открывает редактор нового сообщения.

Сообщения получили больше возможностей взаимодействия. Фото: Telegram

Telegram на этом не останавливается: команда уже планирует следующие улучшения и, как шутят разработчики, обсуждает их в новых зашифрованных групповых вызовах.

Напомним, потеря профиля в Telegram из-за действий мошенников — настоящий стресс для каждого пользователя. Несмотря на это, не стоит паниковать сразу, поскольку еще есть шанс на восстановление аккаунта.

Также мы писали, что Илон Маск официально заявил, что его чат-бот Grok появился в Telegram. Его могут найти и воспользоваться им только подписчики тарифа Telegram Premium.