Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Владелец Tinder заявил, что компания покинет российский рынок до конца июня arrow

Владелец Tinder заявил, что компания покинет российский рынок до конца июня

2 мая 2023 14:37
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Владелец Tinder заявил, что компания покинет российский рынок до конца июня
Приложение Tinder, которое скачивают на смартфоны. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Владелец Tinder Match Group заявил, что покинет Россию до 30 июня. Причиной послужило не только полномасштабное вторжение РФ в Украину, но и защита прав человека.

Об этом информирует Reuters.

Читайте также:

Tinder выйдет из рынка РФ

"Мы стремимся защищать права человека. Наши бренды принимают меры по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой выход с российского рынка к 30 июня 2023 года", — заявили в ежегодном отчете Tinder Match Group.

Многие провайдеры цифровых услуг с небольшим количеством приложений, таких как Spotify и Netflix, прекратили работу после того, как Россия начала военные действия в Украине в 2022 году. Match Group, бренды которого включают в себя программы для знакомств, такие как Tinder, Hinge и PlentyOfFish, сделали несколько публичных заявлений о своей деятельности в РФ, однако заметили негативное влияние на свой европейский бизнес уже в марте 2022 года.

Акционер Match Friends Fiduciary Corp сказал, что компания подала пример другим, увязав свое решение с рисками для прав человека, с которыми сталкивается украинский народ. Европейское полицейское агентство в сентябре заявило, что приложения для знакомств находились среди онлайн-платформ, которыми пользовались преступники с целью торговли людьми. Этим Европол привлек внимание к бедственному положению украинских беженцев.

Джефф Перкинс, исполнительный директор Friends Fiduciary сказал, что бизнес, торгующий на доверии, имел веские причины покинуть Россию.

"Для надежного бренда не очень хорошо продолжать деятельность в стране, где Международный уголовный суд выдвинул обвинения главе государства", — заявил Джефф Перкинс.

17 марта ICC (Международный уголовный суд) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в военном преступлении в незаконной депортации сотен детей из Украины. РФ это отрицает и говорит, что решение ICC бессмысленно, поскольку Россия не является членом.

Напомним, что германская химико-промышленная компания Henkel AG подписала соглашение о продаже своего бизнеса в РФ. Компания объявила о своем уходе с российского рынка еще год назад.

Российские автоблогеры рассказывают о новых моделях, разработке дизайнов и мощных двигателях "Москвичей". Автопром РФ страдает из-за санкций.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас