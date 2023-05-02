Владелец Tinder заявил, что компания покинет российский рынок до конца июня

Приложение Tinder, которое скачивают на смартфоны. Фото: росСМИ

Владелец Tinder Match Group заявил, что покинет Россию до 30 июня. Причиной послужило не только полномасштабное вторжение РФ в Украину, но и защита прав человека.

Об этом информирует Reuters.

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"Мы стремимся защищать права человека. Наши бренды принимают меры по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой выход с российского рынка к 30 июня 2023 года", — заявили в ежегодном отчете Tinder Match Group.

Многие провайдеры цифровых услуг с небольшим количеством приложений, таких как Spotify и Netflix, прекратили работу после того, как Россия начала военные действия в Украине в 2022 году. Match Group, бренды которого включают в себя программы для знакомств, такие как Tinder, Hinge и PlentyOfFish, сделали несколько публичных заявлений о своей деятельности в РФ, однако заметили негативное влияние на свой европейский бизнес уже в марте 2022 года.

Акционер Match Friends Fiduciary Corp сказал, что компания подала пример другим, увязав свое решение с рисками для прав человека, с которыми сталкивается украинский народ. Европейское полицейское агентство в сентябре заявило, что приложения для знакомств находились среди онлайн-платформ, которыми пользовались преступники с целью торговли людьми. Этим Европол привлек внимание к бедственному положению украинских беженцев.

Джефф Перкинс, исполнительный директор Friends Fiduciary сказал, что бизнес, торгующий на доверии, имел веские причины покинуть Россию.

"Для надежного бренда не очень хорошо продолжать деятельность в стране, где Международный уголовный суд выдвинул обвинения главе государства", — заявил Джефф Перкинс.

17 марта ICC (Международный уголовный суд) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в военном преступлении в незаконной депортации сотен детей из Украины. РФ это отрицает и говорит, что решение ICC бессмысленно, поскольку Россия не является членом.

Напомним, что германская химико-промышленная компания Henkel AG подписала соглашение о продаже своего бизнеса в РФ. Компания объявила о своем уходе с российского рынка еще год назад.

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