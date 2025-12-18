Безоплатний медичний скринінг для людей старше 40 років — як оформитись

Медичне обстеження. Фото: Pexels

Із початку 2026 року в Україні стартує нова державна програма безкоштовних медичних обстежень для людей віком від 40 років. Вона передбачає щорічну профілактичну перевірку здоров'я за трьома ключовими напрямками: стан серцево-судинної системи, ризики розвитку цукрового діабету та психічне здоров'я.

Про це повідомляє пресслужба Уряду України.

У межах програми кожному учаснику раз на рік надаватимуть 2000 гривень на проходження обстежень. Ці кошти можна буде використати для лабораторних аналізів і консультацій лікарів.

Як пояснюють фахівці сфери охорони здоров’я, саме після 40 років у багатьох людей починають проявлятися перші проблеми із серцем, обміном речовин та емоційним станом. Запровадження скринінгу має допомогти виявляти ризики на ранній стадії та вчасно звертатися по медичну допомогу.

Процедура долучення до програми буде максимально спрощеною. Після досягнення 40-річного віку, приблизно через місяць після дня народження, людина отримає повідомлення в застосунку "Дія" з пропозицією пройти безоплатне медичне обстеження. Підтвердити участь необхідно протягом семи днів або через Центр надання адміністративних послуг.

Після підтвердження на "Дія.Картку" автоматично зарахують 2000 гривень, але скористатися цією можливістю можна буде один раз на рік.

Обстеження включатимуть аналізи та прийоми лікарів. Пройти їх дозволять як у державних, так і в приватних медичних закладах, які долучаться до програми. Перелік таких закладів оприлюднять окремо.

Відомо, що порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+" уряд затвердив у грудні 2025 року.

