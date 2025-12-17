Дієтологиня пояснила що корисніше для серця — сало чи масло

Сало. Фото: Pexels

Уже роками люди сперечаються, що корисніше їсти — сало чи вершкове масло. Обидва продукти є жирами тваринного походження, та чи не шкодять вони здоров'ю серця та судин і чим краще доповнювати своє меню?

Дієтологиня Оксана Скиталінська пояснила, який із продуктів є безпечнішим.

Що якісніше для споживання — сало чи вершкове масло

За словами Скиталінської, молочний жир, з якого виготовляють вершкове масло, є продуктом глибокої переробки. Це рафінований і висококонцентрований жир, якого у такому вигляді в природі просто не існує.

Натомість сало є натуральним тваринним жиром, що зберігає первинну структуру і зазнає мінімальної обробки, а отже має більш передбачуваний хімічний склад.

Де більше холестерину — в маслі чи салі

Дієтологиня звертає увагу, що за вмістом холестерину сало виграє у масла більш ніж удвічі. У вершковому маслі цей показник становить близько 215 мг, тоді як у салі — приблизно 94 мг.

Аналогічна різниця спостерігається і щодо насичених жирних кислот: у маслі їх близько 50 %, у салі — близько 39 %. Надмірне споживання таких кислот пов'язують із порушенням ліпідного обміну, а ризик їх переїдання зростає через те, що масло часто використовується одночасно в кількох стравах і продуктах.

У складі вершкового масла також домінують пальмітинова, міристинова, лауринова та стеаринова кислоти і саме надлишок цих насичених жирів пов'язують із підвищеним ризиком розвитку атеросклерозу.

У салі ж жирнокислотний профіль інший: у ньому менше насичених кислот і значно більше олеїнової кислоти — близько 43 %. Для порівняння, у вершковому маслі її приблизно 23 %, тоді як в оливковій олії — близько 76 %. А от олеїнова кислота належить до омега-9 жирів і вважається корисною для серцево-судинної системи.

Яка користь від сала для організму

Ще одна важлива відмінність у салі та маслі — це вміст арахідонової кислоти. Сало містить близько 2 % цієї поліненасиченої жирної кислоти, тоді як у вершковому маслі її приблизно у десять разів менше — близько 0,2 %. Арахідонова кислота бере участь у роботі головного мозку, органів зору, серцевого м’яза та нирок і виконує низку важливих фізіологічних функцій.

Обидва продукти містять вітаміни A, E, D і F, а також мікроелементи. Водночас сало, за словами Скиталінської, є лідером за вмістом селену. Це один з ключових елементів антиоксидантного захисту та підтримки імунної системи.

Як краще смажити їжу — на салі чи маслі

Окрему увагу дієтологиня приділила термічній обробці. Сало має вищу температуру плавлення і під час смаження не утворює навіть незначної кількості бензпірену — канцерогенної речовини, яка формується при нагріванні жирів. Саме тому його вважають безпечнішим варіантом для приготування гарячих страв.

Таким чином, сало, за оцінкою фахівчині, є не лише традиційним українським продуктом, а й природно збалансованим жиром із нижчим вмістом холестерину, меншою часткою насичених кислот, високою концентрацією олеїнової та значно більшою кількістю арахідонової кислоти, доповненою селеном. Це робить його безпечнішим вибором для серця і судин.

Водночас вершкове масло, як наголошує Скиталінська, не є шкідливим продуктом, однак через високу концентрацію жиру його варто використовувати помірно, додаючи до вже готових страв у невеликій кількості.

