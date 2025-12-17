Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Сало чи масло — дієтологиня назвала кращий продукт для здоров'я

Сало чи масло — дієтологиня назвала кращий продукт для здоров'я

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 08:59
Дієтологиня пояснила що корисніше для серця — сало чи масло
Сало. Фото: Pexels

Уже роками люди сперечаються, що корисніше їсти — сало чи вершкове масло. Обидва продукти є жирами тваринного походження, та чи не шкодять вони здоров'ю серця та судин і чим краще доповнювати своє меню?

Дієтологиня Оксана Скиталінська пояснила, який із продуктів є безпечнішим.

Реклама
Читайте також:

Що якісніше для споживання — сало чи вершкове масло

За словами Скиталінської, молочний жир, з якого виготовляють вершкове масло, є продуктом глибокої переробки. Це рафінований і висококонцентрований жир, якого у такому вигляді в природі просто не існує.

Натомість сало є натуральним тваринним жиром, що зберігає первинну структуру і зазнає мінімальної обробки, а отже має більш передбачуваний хімічний склад.

Де більше холестерину — в маслі чи салі

Дієтологиня звертає увагу, що за вмістом холестерину сало виграє у масла більш ніж удвічі. У вершковому маслі цей показник становить близько 215 мг, тоді як у салі — приблизно 94 мг.

Аналогічна різниця спостерігається і щодо насичених жирних кислот: у маслі їх близько 50 %, у салі — близько 39 %. Надмірне споживання таких кислот пов'язують із порушенням ліпідного обміну, а ризик їх переїдання зростає через те, що масло часто використовується одночасно в кількох стравах і продуктах.

У складі вершкового масла також домінують пальмітинова, міристинова, лауринова та стеаринова кислоти і саме надлишок цих насичених жирів пов'язують із підвищеним ризиком розвитку атеросклерозу.

У салі ж жирнокислотний профіль інший: у ньому менше насичених кислот і значно більше олеїнової кислоти — близько 43 %. Для порівняння, у вершковому маслі її приблизно 23 %, тоді як в оливковій олії — близько 76 %. А от олеїнова кислота належить до омега-9 жирів і вважається корисною для серцево-судинної системи.

Яка користь від сала для організму

Ще одна важлива відмінність у салі та маслі — це вміст арахідонової кислоти. Сало містить близько 2 % цієї поліненасиченої жирної кислоти, тоді як у вершковому маслі її приблизно у десять разів менше — близько 0,2 %. Арахідонова кислота бере участь у роботі головного мозку, органів зору, серцевого м’яза та нирок і виконує низку важливих фізіологічних функцій.

Обидва продукти містять вітаміни A, E, D і F, а також мікроелементи. Водночас сало, за словами Скиталінської, є лідером за вмістом селену. Це один з ключових елементів антиоксидантного захисту та підтримки імунної системи.

Як краще смажити їжу — на салі чи маслі

Окрему увагу дієтологиня приділила термічній обробці. Сало має вищу температуру плавлення і під час смаження не утворює навіть незначної кількості бензпірену — канцерогенної речовини, яка формується при нагріванні жирів. Саме тому його вважають безпечнішим варіантом для приготування гарячих страв.

Таким чином, сало, за оцінкою фахівчині, є не лише традиційним українським продуктом, а й природно збалансованим жиром із нижчим вмістом холестерину, меншою часткою насичених кислот, високою концентрацією олеїнової та значно більшою кількістю арахідонової кислоти, доповненою селеном. Це робить його безпечнішим вибором для серця і судин.

Водночас вершкове масло, як наголошує Скиталінська, не є шкідливим продуктом, однак через високу концентрацію жиру його варто використовувати помірно, додаючи до вже готових страв у невеликій кількості.

Нагадаємо, науковці зробили несподівані висновки в дослідженні щодо секретів довголіття.

Також читайте на Новини.LIVE, скільки має насправді коштувати червона ікра та як обрати якісний продукт.

продукти здоров'я сало дієтологи вершкове масло
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації