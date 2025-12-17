Диетолог объяснила что полезнее для сердца — сало или масло

Сало. Фото: Pexels

Уже годами люди спорят, что полезнее есть — сало или сливочное масло. Оба продукта являются жирами животного происхождения, но не вредят ли они здоровью сердца и сосудов и чем лучше дополнять свое меню?

Диетолог Оксана Скиталинская объяснила, какой из продуктов является более безопасным.

Что качественнее для потребления — сало или сливочное масло

По словам Скиталинской, молочный жир, из которого изготавливают сливочное масло, является продуктом глубокой переработки. Это рафинированный и высококонцентрированный жир, которого в таком виде в природе просто не существует.

Зато сало является натуральным животным жиром, сохраняющим первичную структуру и подвергается минимальной обработке, а значит имеет более предсказуемый химический состав.

Где больше холестерина - в масле или сале

Диетолог обращает внимание, что по содержанию холестерина сало выигрывает у масла более чем вдвое. В сливочном масле этот показатель составляет около 215 мг, тогда как в сале — примерно 94 мг.

Аналогичная разница наблюдается и в отношении насыщенных жирных кислот: в масле их около 50 %, в сале — около 39 %. Чрезмерное потребление таких кислот связывают с нарушением липидного обмена, а риск их переедания возрастает из-за того, что масло часто используется одновременно в нескольких блюдах и продуктах.

В составе сливочного масла также доминируют пальмитиновая, миристиновая, лауриновая и стеариновая кислоты и именно избыток этих насыщенных жиров связывают с повышенным риском развития атеросклероза.

В сале же жирнокислотный профиль другой: в нем меньше насыщенных кислот и значительно больше олеиновой кислоты — около 43 %. Для сравнения, в сливочном масле ее примерно 23 %, тогда как в оливковом масле - около 76 %. А вот олеиновая кислота относится к омега-9 жирам и считается полезной для сердечно-сосудистой системы.

Какая польза от сала для организма

Еще одно важное отличие в сале и масле — это содержание арахидоновой кислоты. Сало содержит около 2 % этой полиненасыщенной жирной кислоты, тогда как в сливочном масле ее примерно в десять раз меньше — около 0,2 %. Арахидоновая кислота участвует в работе головного мозга, органов зрения, сердечной мышцы и почек и выполняет ряд важных физиологических функций.

Оба продукта содержат витамины A, E, D и F, а также микроэлементы. В то же время сало, по словам Скиталинской, является лидером по содержанию селена. Это один из ключевых элементов антиоксидантной защиты и поддержки иммунной системы.

Как лучше жарить пищу — на сале или масле

Отдельное внимание диетолог уделила термической обработке. Сало имеет более высокую температуру плавления и во время жарки не образует даже незначительного количества бензпирена — канцерогенного вещества, которое формируется при нагревании жиров. Именно поэтому его считают более безопасным вариантом для приготовления горячих блюд.

Таким образом, сало, по оценке специалиста, является не только традиционным украинским продуктом, но и естественно сбалансированным жиром с более низким содержанием холестерина, меньшей долей насыщенных кислот, высокой концентрацией олеиновой и значительно большим количеством арахидоновой кислоты, дополненной селеном. Это делает его более безопасным выбором для сердца и сосудов.

В то же время сливочное масло, как отмечает Скиталинская, не является вредным продуктом, однако из-за высокой концентрации жира его следует использовать умеренно, добавляя в уже готовые блюда в небольшом количестве.

