Новий штам H3N2 — світом шириться небезпечний грип

Жінка захворіла на грип. Ілюстративне фото: freepik

Світом шириться нова хвиля грипу, яка викликана штамом H3N2. Вірус зазнав семи мутацій і поширився вже у понад 30 країнах. Медики б'ють на сполох.

Про це повідомляє BBC.

Реклама

Читайте також:

Небезпечний штам H3N2

Новий штам грипу пов'язують зі сплеском випадків захворювання в Японії та Великій Британії. Його вже виявили на всіх континентах і він поширився у понад 30 країнах. Останніми роками люди не зустрічалися з цією мутацією, тому імунітет проти неї не такий розвинений. Відповідно, це може викликати ускладнення.

Професор Дерек Сміт розповів, що у штамі грипу H3N2 з'явилися сім мутацій, що спричинило "швидке збільшення" кількості повідомлень про мутований вірус. Він прогнозує, що він може охопити увесь світ.

Чимало людей можуть переносити грип без симптомів, але вірус може бути смертельним для літніх людей та вразливих груп населення. Він може викликати раптову гарячку, ломоту в тілі та виснаження.

"Ми давно не бачили такого вірусу, ці динаміки незвичні. Мене це турбує, безумовно", — заявила директорка Всесвітнього центру грипу в Інституті Френсіса Кріка у Великій Британії Нікола Льюїс.

Як захиститися від грипу

Лікарі кажуть, що найкращий захист від грипу — вакцинація, хоча наявні вакцини можуть не повністю відповідати мутованому вірусу. Попри це, хоч деякий захист все ж краще, ніж його відсутність.

"Віруси субкластера K, що нині циркулюють, антигенно дещо відрізняються від попередніх штамів, тож якщо ви не отримали цьогорічне щеплення проти грипу, у вас вища ймовірність захворіти та перенести вірус важче", — пояснила Нікола Льюїс.

Іншою гарантією безпеки є запобігання поширенню грипу. Експерти наголошують, аби стримати спалахи, важливо прикривати рот під час кашлю і чхання серветкою та часто мити руки теплою водою з милом. Крім того, людям, які мають грип, повинні залишатися вдома або ж триматися на відстані від інших людей та носити маску.

Нагадаємо, раніше лікарка розповіла, що в Україні недостатньо вакцин від грипу. У вересні завезли лише 350 тисяч доз.

Також лікар назвала головні помилки при лікуванні сезонних хвороб. В холодні пори року люди часто підхоплюють застуду, грип чи COVID-19, плутаючи їх і лікуючись неправильно.