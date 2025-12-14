Новый штамм H3N2 — по миру распространяется опасный грипп

Женщина заболела гриппом. Иллюстративное фото: freepik

По миру распространяется новая волна гриппа, которая вызвана штаммом H3N2. Вирус претерпел семь мутаций и распространился уже в более чем 30 странах. Медики бьют тревогу.

Об этом сообщает BBC.

Реклама

Читайте также:

Опасный штамм H3N2

Новый штамм гриппа связывают со всплеском случаев заболевания в Японии и Великобритании. Его уже обнаружили на всех континентах и он распространился в более чем 30 странах. В последние годы люди не встречались с этой мутацией, поэтому иммунитет против нее не так развит. Соответственно, это может вызвать осложнения.

Профессор Дерек Смит рассказал, что в штамме гриппа H3N2 появились семь мутаций, что вызвало "быстрое увеличение" количества сообщений о мутировавшем вирусе. Он прогнозирует, что он может охватить весь мир.

Многие люди могут переносить грипп без симптомов, но вирус может быть смертельным для пожилых людей и уязвимых групп населения. Он может вызвать внезапную лихорадку, ломоту в теле и истощение.

"Мы давно не видели такого вируса, эти динамики необычны. Меня это беспокоит, безусловно", — заявила директор Всемирного центра гриппа в Институте Фрэнсиса Крика в Великобритании Никола Льюис.

Как защититься от гриппа

Врачи говорят, что лучшая защита от гриппа — вакцинация, хотя имеющиеся вакцины могут не полностью соответствовать мутировавшему вирусу. Несмотря на это, хоть некоторая защита все же лучше, чем ее отсутствие.

"Вирусы субкластера K, которые сейчас циркулируют, антигенно несколько отличаются от предыдущих штаммов, поэтому если вы не получили нынешнюю прививку против гриппа, у вас выше вероятность заболеть и перенести вирус тяжелее", — пояснила Никола Льюис.

Другой гарантией безопасности является предотвращение распространения гриппа. Эксперты отмечают, чтобы сдержать вспышки, важно прикрывать рот во время кашля и чихания салфеткой и часто мыть руки теплой водой с мылом. Кроме того, людям, которые имеют грипп, должны оставаться дома или же держаться на расстоянии от других людей и носить маску.

Напомним, ранее врач рассказала, что в Украине недостаточно вакцин от гриппа. В сентябре завезли только 350 тысяч доз.

Также врач назвала главные ошибки при лечении сезонных болезней. В холодное время года люди часто подхватывают простуду, грипп или COVID-19, путая их и лечась неправильно.