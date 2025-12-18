Бесплатный медицинский скрининг для людей старше 40 лет — как оформиться

С 2026 года украинцы 40+ смогут пройти бесплатные медобследования
С начала 2026 года в Украине стартует новая государственная программа бесплатных медицинских обследований для людей в возрасте от 40 лет. Она предусматривает ежегодную профилактическую проверку здоровья по трем ключевым направлениям: состояние сердечно-сосудистой системы, риски развития сахарного диабета и психическое здоровье.
Об этом сообщает пресс-служба Правительства Украины.
Как подать заявку на бесплатное медобследование украинцам старше 40 лет
В рамках программы каждому участнику раз в год будут предоставлять 2000 гривен на прохождение обследований. Эти средства можно будет использовать для лабораторных анализов и консультаций врачей.
Как объясняют специалисты сферы здравоохранения, именно после 40 лет у многих людей начинают проявляться первые проблемы с сердцем, обменом веществ и эмоциональным состоянием. Введение скрининга должно помочь выявлять риски на ранней стадии и вовремя обращаться за медицинской помощью.
Процедура присоединения к программе будет максимально упрощенной. По достижении 40-летнего возраста, примерно через месяц после дня рождения, человек получит сообщение в приложении "Дія" с предложением пройти бесплатное медицинское обследование. Подтвердить участие необходимо в течение семи дней или через Центр предоставления административных услуг.
После подтверждения на "Дія.Карту" автоматически зачислят 2000 гривен, но воспользоваться этой возможностью можно будет один раз в год.
Обследование будут включать анализы и приемы врачей. Пройти их позволят как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях, которые присоединятся к программе. Перечень таких заведений обнародуют отдельно.
Известно, что порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+" правительство утвердило в декабре 2025 года.
