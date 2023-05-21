Восстанавливает тактильные ощущения: ученые создали бионический протез

Разработчики протестировали технологию на 27 участниках. Фото: REUTERS

Тепло человеческого прикосновения теперь могут почувствовать люди с ампутированными конечностями. Это можно сделать благодаря новой бионической технологии.

Ученые из федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии разработали бионический протез и протестировали его на 27 участниках. Об этом пишет REUTERS.

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Среди желающих, принявших участие в эксперименте, был 59-летний Фабрицио Фидати. Он потерял правую руку из-за несчастного случая 25 лет назад. Но новый протез позволил ему различить ледяную воду и тепло прикосновения другого человека.

"В первый раз, когда принял участие в эксперименте, я снова почувствовал что-то в своей фантомной руке", — сказал он.

Участие в эксперименте. Фото: REUTERS

Остальные участники эксперимента также смогли отличить пластик, стекло и медь, указав на изображении, где у них восстановилась чувствительность.

"Стимулируя определенные части остаточной руки ампутированных конечностей, мы могли бы вызвать ощущение в отсутствующих фантомных руках. То, что они испытывают фантомной рукой, похоже на ощущение невредимой руки", — объяснил руководитель исследования старший научный нейроинженер Солайман Шокур.

Бионический протез. Фото: REUTERS

Новую технологию разработчики проверяли более двух лет. Стоит отметить, что она не нуждается в имплантации: ее можно носить на коже и сочетать с обычным протезом.

Напомним, ученые из Великобритании, США и Бельгии нашли способ обнаружить следы человека в тех местах, ранее недоступных для экспертизы. К примеру, океанической воде, песку, воздуху, вечной мерзлоте.