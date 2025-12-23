Відстрочка для догляду - відмова ТЦК, це помилка чи законні дії

Працівник ТЦК розглядає документи на відстрочку. Фото: Одеський обласний ТЦК

У деяких ситуаціях буває, що працівники територіального центру комплектування відмовили у відстрочці, банально помилившись при перевірці документів. Право на відстрочку від мобілізації громадянин при цьому не втрачає і може повторно подати заяву.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Помилка ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який намагався оформити відстрочку від мобілізації для догляду за матір’ю, яка має другу групу інвалідності (і не перебуває у шлюбі).

Мати має ще доньку, але у тієї самої встановлена інвалідність, третьої групи.

Чоловік поцікавився, чи законно територіальний центр комплектування відмовив йому у відстрочці — і як все-таки оформити відстрочку.

"З наведеного Вами вбачається, що комісія при ТЦК "дуже уважно" розглянула документи та вирішила, що Ваша матір має ІІІ групу інвалідності, а не сестра", — припустив, коментуючи цю ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Треба йти в суд чи ні

Адвокат Владислав Дерій підкреслив, що право на відстрочку за таких умов громадянин безперечно має.

"Якщо Ваша мати розлучена, а Ваша сестра має інвалідність ІІІ групи, то Ви маєте право на відстрочку. Тому незаконну відмову можете оскаржити в судовому порядку", — підкреслив Дерій.

Натомість Юрій Айвазян вважає, що звертатися до суду не варто.

"Поки що не бачу підстав для звернення до суду, оскільки сталася очевидна помилка. Спробуйте подати заяву повторно. Як варіант, можна спробувати направити запит до ТЦК із проханням надати інформацію, на якій підставі було відмовлено у відстрочці", — підкреслив адвокат.

