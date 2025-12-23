Отсрочка для ухода - отказ ТЦК, это ошибка или законные действия

Ошибка ТЦК— можно ли все же оформить отсрочку
В некоторых ситуациях бывает, что работники территориального центра комплектования отказали в отсрочке, банально ошибившись при проверке документов. Право на отсрочку от мобилизации гражданин при этом не теряет и может повторно подать заявление.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Ошибка ТЦК
К юристам обратился гражданин, который пытался оформить отсрочку от мобилизации для ухода за матерью, которая имеет вторую группу инвалидности (и не состоит в браке).
Мать имеет еще дочь, но у той самой установлена инвалидность, третьей группы.
Мужчина поинтересовался, законно ли территориальный центр комплектования отказал ему в отсрочке — и как все-таки оформить отсрочку.
"Из приведенного Вами усматривается, что комиссия при ТЦК "очень внимательно" рассмотрела документы и решила, что Ваша мать имеет ІІІ группу инвалидности, а не сестра", — предположил, комментируя эту ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.
Надо идти в суд или нет
Адвокат Владислав Дерий подчеркнул, что право на отсрочку при таких условиях гражданин бесспорно имеет.
"Если Ваша мать разведена, а Ваша сестра имеет инвалидность III группы, то Вы имеете право на отсрочку. Поэтому незаконный отказ можете обжаловать в судебном порядке", — подчеркнул Дерий.
Зато Юрий Айвазян считает, что обращаться в суд не стоит.
"Пока не вижу оснований для обращения в суд, поскольку произошла очевидная ошибка. Попробуйте подать заявление повторно. Как вариант, можно попробовать направить запрос в ТЦК с просьбой предоставить информацию, на каком основании было отказано в отсрочке", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, как отреагирует территориальный центр комплектования на изменение военнообязанным гражданином основания для отсрочки.
Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации из-за границы.
Читайте Новини.LIVE!