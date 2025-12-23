Отсрочка для ухода - отказ ТЦК, это ошибка или законные действия

Работник ТЦК рассматривает документы на отсрочку. Фото: Одесский областной ТЦК

В некоторых ситуациях бывает, что работники территориального центра комплектования отказали в отсрочке, банально ошибившись при проверке документов. Право на отсрочку от мобилизации гражданин при этом не теряет и может повторно подать заявление.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Ошибка ТЦК

К юристам обратился гражданин, который пытался оформить отсрочку от мобилизации для ухода за матерью, которая имеет вторую группу инвалидности (и не состоит в браке).

Мать имеет еще дочь, но у той самой установлена инвалидность, третьей группы.

Мужчина поинтересовался, законно ли территориальный центр комплектования отказал ему в отсрочке — и как все-таки оформить отсрочку.

"Из приведенного Вами усматривается, что комиссия при ТЦК "очень внимательно" рассмотрела документы и решила, что Ваша мать имеет ІІІ группу инвалидности, а не сестра", — предположил, комментируя эту ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

Надо идти в суд или нет

Адвокат Владислав Дерий подчеркнул, что право на отсрочку при таких условиях гражданин бесспорно имеет.

"Если Ваша мать разведена, а Ваша сестра имеет инвалидность III группы, то Вы имеете право на отсрочку. Поэтому незаконный отказ можете обжаловать в судебном порядке", — подчеркнул Дерий.

Зато Юрий Айвазян считает, что обращаться в суд не стоит.

"Пока не вижу оснований для обращения в суд, поскольку произошла очевидная ошибка. Попробуйте подать заявление повторно. Как вариант, можно попробовать направить запрос в ТЦК с просьбой предоставить информацию, на каком основании было отказано в отсрочке", — подчеркнул адвокат.

