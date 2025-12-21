Як змінити підставу до відстрочки - чи погодиться ТЦК

Українські студенти. Фото: Facebook НАУКМА

Якщо військовозобов’язаний громадянин має відстрочку від мобілізації на одній підставі, то змінити її на іншу він не зможе. Територіальний центр комплектування не піде назустріч такій особі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відмова ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який проходить навчання у одному із вітчизняних навчальних закладів.

Чоловік поцікавився, чи може він змінити підставу для відстрочки — з навчання на догляд за батьком, якому треба виїхати за кордон на лікування.

Громадянин поцікавився, чи можливий такий варіант і чи випустять його за кордон для супроводу батька.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи можливість зміни підстави для відстрочки, зазначив, що це неможливо.

"Допоки Ви навчаєтесь, ТЦК Вам, скоріш за все, відмовить у зміні підстави для відстрочки", — підкреслив юрист.

Як змінити одну відстрочку на іншу

Айвазян пояснив, що може зробити військовозобов’язаний у такій ситуації.

"Як варіант, можете піти в академвідпустку для догляду за батьком. Тоді відстрочку на навчання скасують, і Ви зможете оформити відстрочку за новою підставою", — зазначив адвокат.

Юрій Айвазян запевнив, що теоретично громадянина повинні були б випустити за кордон і так — на підставі догляду за батьком: "Проте на практиці це також малоімовірно".

