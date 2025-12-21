Видео
Україна
Видео

Изменение основания для отсрочки — как отреагирует ТЦК

Изменение основания для отсрочки — как отреагирует ТЦК

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 06:30
Как изменить основание к отсрочке - согласится ли ТЦК
Украинские студенты. Фото: Facebook НАУКМА

Если военнообязанный гражданин имеет отсрочку от мобилизации на одном основании, то изменить ее на другое он не сможет. Территориальный центр комплектования не пойдет навстречу такому лицу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отказ ТЦК

К юристам обратился гражданин, который проходит обучение в одном из отечественных учебных заведений.

Мужчина поинтересовался, может ли он изменить основание для отсрочки — с обучения на уход за отцом, которому надо выехать за границу на лечение.

Гражданин поинтересовался, возможен ли такой вариант и выпустят ли его за границу для сопровождения отца.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя возможность изменения основания для отсрочки, отметил, что это невозможно.

"Пока Вы учитесь, ТЦК Вам, скорее всего, откажет в изменении основания для отсрочки", — подчеркнул юрист.

Как изменить одну отсрочку на другую

Айвазян объяснил, что может сделать военнообязанный в такой ситуации.

"Как вариант, можете уйти в академотпуск по уходу за отцом. Тогда отсрочку на обучение отменят, и Вы сможете оформить отсрочку по новому основанию", — отметил адвокат.

Юрий Айвазян заверил, что теоретически гражданина должны были бы выпустить за границу и так — на основании ухода за отцом: "Однако на практике это также маловероятно".

Напомним, мы ранее писали о том, может ли военнообязанный гражданин по собственной инициативе отменить отсрочку от мобилизации без визита в территориальный центр комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, за какое время отменят отсрочку после прекращения обучения.

студенты мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
