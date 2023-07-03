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Украинский Leopard 2А4: броня получила дополнительную защиту

3 июля 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинский Leopard 2А4: броня получила дополнительную защиту
Танк Leopard 2А4. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Находящиеся на вооружении украинской армии танки Leopard 2А4 усилили с помощью блоков динамической защиты.

Видеоролик машины с блоками защиты "Контакт-1" был опубликован в соцсетях.

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На видео заметно, что на лобовую и бортовую проекцию башни и борта корпуса танка Leopard 2А4 установили контейнеры дополнительной защиты "Контакт-1".

Также на верхней лобовой детали корпуса возле люка механика-водителя заметен тепловизионный водительский модуль RODVE-D. Из этого можно предположить, что, вероятно, это танк Leopard 2A4CAN (канадский вариант 2A4). Такие танки Канада передавала Украине как военную помощь.

Сообщается также, что подвесные блоки "Контакт-1" защищают бронетехнику от попадания кумулятивных снарядов. Когда кумулятивная струя пробивает блок ДЗ, находящиеся в нем элементы защиты детонируют. Это приводит к рассеиванию струи.

Напомним, Авдеевское направление сейчас самое горячее на фронте. Там продолжаются интенсивные бои. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных.

В Бердянском направлении украинские военные пытаются удержать рубежи. Бойцы ВСУ проводят локальные контратаки.

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