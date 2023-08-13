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Украинский БпЛА "Фурия": почему его так боятся оккупанты

13 августа 2023 17:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинский БпЛА "Фурия": почему его так боятся оккупанты
Военный ВСУ с БпЛА "Фурия". Фото: Defense Express
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Войну Украины против российских захватчиков уже окрестили войной нового поколения, в которой тяжелая техника уступает такой технологической разработке как беспилотные летательные аппараты (БпЛА). Одной из самых успешных разработок Украины в этом направлении БпЛА артиллерийской разведки "Фурия".

Об этом рассказывает Military Media Center.

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Почему БпЛА "Фурия" так эффективен

БпЛА "Фурия" является украинским беспилотником артиллерийской разведки, ставшим настоящим ночным кошмаром для российских оккупантов. Благодаря хорошему фотооборудованию найти местонахождение вражеской позиции в любое время суток не проблема. Как бы хорошо он ни маскировался.

"Фурия" является важным инструментом в борьбе Украины против российской агрессии. Аэроразведка — это также составляющая успеха любой современной военной операции. Ведь 99% оперативной разведывательной информации поступает через именно через БпЛА.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall до конца 2023 года направит в Украину новейшую беспилотную систему под названием Luna New Generation. Комплектация включает станцию контроля на земле, несколько дронов, пусковую установку и военно-транспортные средства.

Напомним, в Украине начали производить уникальные боевые FPV-дроны, которые способны наводить на цель в автоматическом режиме.

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