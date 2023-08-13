Украинский БпЛА "Фурия": почему его так боятся оккупанты
Войну Украины против российских захватчиков уже окрестили войной нового поколения, в которой тяжелая техника уступает такой технологической разработке как беспилотные летательные аппараты (БпЛА). Одной из самых успешных разработок Украины в этом направлении БпЛА артиллерийской разведки "Фурия".
Об этом рассказывает Military Media Center.
Почему БпЛА "Фурия" так эффективен
БпЛА "Фурия" является украинским беспилотником артиллерийской разведки, ставшим настоящим ночным кошмаром для российских оккупантов. Благодаря хорошему фотооборудованию найти местонахождение вражеской позиции в любое время суток не проблема. Как бы хорошо он ни маскировался.
"Фурия" является важным инструментом в борьбе Украины против российской агрессии. Аэроразведка — это также составляющая успеха любой современной военной операции. Ведь 99% оперативной разведывательной информации поступает через именно через БпЛА.
Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall до конца 2023 года направит в Украину новейшую беспилотную систему под названием Luna New Generation. Комплектация включает станцию контроля на земле, несколько дронов, пусковую установку и военно-транспортные средства.
Напомним, в Украине начали производить уникальные боевые FPV-дроны, которые способны наводить на цель в автоматическом режиме.