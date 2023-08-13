Українські FPV-дрони матимуть унікальну систему самонаведення
У війні з Росією Україна все частіше використовує безпілотники. Зараз в країні почали виготовляти унікальні бойові FPV-дрони, які здатні наводити на ціль в автоматичному режимі.
Про це повідомили в компанії-розробнику AirUnit.
Нові розробки
Інженери компанії взялися за вдосконалення бойових безпілотників. Як показали останні події на фронті, ЗСУ потрібні FPV-дрони, що здатні вражати цілі з результативністю не менше 20%.
Інженери AirUnit розраховують домогтися такої результативності за рахунок системи самонаведення.
Наразі використовувані ЗСУ безпілотники мають 10-відсоткову результативність. Для порівняння: російський дрон "Ланцет" успішно вражає цілі в 25 — 30% випадків.
Нагадаємо, українська компанія Temerland презентувала прототип роботизованої гусеничної платформи Scorpion 2. Для виконання бойових завдань її можуть використовувати як наземні війська, так і війська протиповітряної оборони. Її призначення — це вогнева підтримка.
Повідомляється, що ця гусенична платформа багатофункціональна. У мирний час Scorpion 2 можна переобладнати під аграрний дрон або зробити з нього роботизованого "помічника" для співробітників ДСНС.