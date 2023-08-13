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Українські FPV-дрони матимуть унікальну систему самонаведення

13 серпня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українські FPV-дрони матимуть унікальну систему самонаведення
Останні розробки інженерів. Фото: AirUnit
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У війні з Росією Україна все частіше використовує безпілотники. Зараз в країні почали виготовляти унікальні бойові FPV-дрони, які здатні наводити на ціль в автоматичному режимі. 

Про це повідомили в компанії-розробнику AirUnit.

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Інженери компанії взялися за вдосконалення бойових безпілотників.  Як показали останні події на фронті, ЗСУ потрібні FPV-дрони, що здатні вражати цілі з результативністю не менше 20%.

Інженери AirUnit розраховують домогтися такої результативності за рахунок системи самонаведення.

Наразі використовувані ЗСУ безпілотники мають 10-відсоткову результативність. Для порівняння: російський дрон "Ланцет" успішно вражає цілі в 25 — 30% випадків. 

Нагадаємо, українська компанія Temerland презентувала прототип роботизованої гусеничної платформи Scorpion 2. Для виконання бойових завдань її можуть використовувати як наземні війська, так і війська протиповітряної оборони. Її призначення — це вогнева підтримка.

Повідомляється, що ця гусенична платформа багатофункціональна. У мирний час Scorpion 2 можна переобладнати під аграрний дрон або зробити з нього роботизованого "помічника" для співробітників ДСНС.

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