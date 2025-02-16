Отсрочка для педагогов - нужна ли научная степень для отсрочки

Преподаватель на занятии. Фото: "Львівська політехніка"

Преподаватель высшего учебного заведения, который не имеет научной степени, не имеет права на отсрочку от мобилизации, поэтому посещать ТЦК по этой причине ему не стоит. Вместо этого он может быть забронирован руководством вуза.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Кончак.

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Кто из преподавателей не получает отсрочку

К юристам обратился гражданин, который работает преподавателем в университете, не имея научной степени. Он объяснил, что на работе предложили ему самостоятельно оформить отсрочку от мобилизации.

"Согласно пункту 2 части 3 статьи 23 упомянутого Закона, не подлежат мобилизации научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень. Вы работаете преподавателем в университете, то есть в учреждении высшего образования, и у вас нет ученой степени — значит отсрочку вам не предоставят", — пояснил гражданину адвокат Дмитрий Кончак.

Поэтому, подчеркнул юрист, такому преподавателю не стоит идти в ТЦК самостоятельно.

Не отсрочка, а бронирование

Впрочем, отметил адвокат, существует другой алгоритм избежать мобилизации в такой ситуации.

"Единственный вариант — получить не отсрочку, а бронирование (если это вообще возможно в вашем университете)", — подчеркнул Кончак.

Он добавил, что в такой ситуации преподавателю не нужно ничего делать, потому что списки забронированных лиц подает работодатель, а не сами военнообязанные.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы должен подать в ТЦК педагог на оформление отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, обязательно ли педагогам оформлять отсрочку именно в ТЦК, или существуют другие варианты.